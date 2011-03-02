اموالی در آمریکا ندارم/ موظف به پیگیری توهین به سران قوا و مجمع هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش دادستانهای کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده‌ای برای فحاشی به فائزه هاشمی و پدر ایشان در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) تشکیل شده است، گفت: توهین و فحاشی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مسئولان عالی‌رتبه کشوری جرم بوده و دادستان موظف به پیگیری است ولی افراد خانواده مسئولان به عنوان یک فرد عادی تلقی می‌شوند و در صورت توهین باید شکایت کنند.

وی افزود: طبقه آخرین اطلاعاتی که به من رسیده است گویا از سوی یکی از اعضای خانواده هاشمی شکایتی به دادستانی ارایه شده که باید بررسی شود ولی توهین به خانم فائزه هاشمی دو بخش دارد بخش اول توهین به خود ایشان است که باید شکایت کنند و بخش دوم توهین به پدر ایشان است که دادستانی وارد عمل می‌شود.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اقدامات دستگاه قضا در مورد فروشندگان مواد محترقه در چهارشنبه سوری گفت: در این مورد ستاد جرایم خاص تشکیل جلسه داده و بحثهای خوبی در آن شده است که قرار شد اصل بر پیشگیری باشد و پلیس در این زمینه اقدام خواهد کرد. البته خریداران و فروشندگان مواد محترقه باید بدانند براساس ماده 618 قانون مجازاتهای اسلامی این کار مزاحمت تلقی شده و جرم محسوب می‌شود.

دادستان تهران در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در مورد تخریب بخشی از آثار باستانی در تهران گفت: در مورد تخریب بخشی از بازار تهران باید بگویم که این ساختمان شخصی بوده و فرد مورد نظر شکایت کرده است.

وی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تحریم دادستان تهران و توقیف اموال و دارایی هایش در آمریکا گفت: بنده اموالی در آمریکا ندارم و این اخبار و احکام نشان از ناتوانی آمریکاست.