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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۰

ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد

ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد اعلام شد

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ترکیب نهایی این تیم را برای حضور در رقابت های جام جهانی روسیه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی در جلسه ظهر امروز (چهارشنبه) نفرات زیر را برای حضور در رقابت های جام جهانی انتخاب کرد.

55 کیلوگرم: حسن رحیمی، یاسر حیدرقلی‌نژاد
60 کیلوگرم: عباس دباغی، مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: مصطفی حسین‌خانی، محمد یوسفی
74 کیلوگرم: صادق گودرزی، حسن طهماسبی
84 کیلوگرم: احسان امینی، حسن رحیمی
96 کیلوگرم: رضا یزدانی، عباس طحان
120 کیلوگرم: محمدرضا آذرشکیب، کمیل قاسمی
مدیر فنی تیم ملی: محمدعلی صنعتکاران
سرمربی: غلامرضا محمدی
مربیان: محسن کاوه، ابراهیم مهربان، امیر توکلیان، سید مصطفی میرعمادیان
متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
فیزیوتراپ: رایف بهایدینف رفتوف
داور: علی‌اکبر طهماسبی
پزشک: تورج ملک‌محمدی

رقابت های جام جهانی کشتی آزاد روزهای 28 و 29 اسفندماه و با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر ماخاچ کالای جمهوری داغستان روسیه برگزار می شود. 

کد مطلب 1265340

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