3.4 میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به کردستانیها پرداخت شد

علاء الدین قادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: این تسهیلات در قالب تسهیلات قرض الحسنه به مستاجرین کم در آمد که توانایی پرداخت ودیعه مسکن را ندارند، پرداخت می شود.

وی با اشاره به متغییر بودن نرخ متوسط اجاره بها در شهرستان‌های مختلف کشور ، اظهار داشت: تسهیلات ودیعه مسکن در استان کردستان بین حداقل 10.5 میلیون و حداکثر 30 میلیون ریال بوده است که البته با توجه به وضعیت اجاره بها کمک بسیار خوبی به مردم و اقشار کم درآمد صورت گرفته است.

قادری خاطر نشان کرد: سقف تسهیلات پرداختی در استان کردستان تاکنون 2 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که تاکنون این تسهیلات به هزار و 700 نفر از مردم استان کردستان پرداخت شده است .

وی ادامه داد: اولویت ها اصلی پرداخت تسهیلات ارزان قیمت حساب 100 حضرت امام راحل (ره) با اقشار کم درآمد و آسیب پذیر است و در این راستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تلاش دارد با اجرای طرح های مختلف زمینه را برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد فراهم کند.

مدیر مشارکت های مردمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به اینکه تاکنون 255 واحد مسکن محرومین در این استان احداث شده است، بیان داشت: از تعداد واحدهای احداثی تاکنون 140 واحد به محرومین استان واگذار شده و 115 واحد دیگر نیز در گرامیداشت دهه حساب 100 امام (ره)، در فروردین ماه سال 90 به افراد واجد شرایط واگذار می شود.