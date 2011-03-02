سران فتنه در منزل هستند/ محدودیتهایی در ارتباطات سران فتنه ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای روز چهارشنبه در حاشیه‌ همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت روز گذشته تهران تاکید کرد: دشمنان ما و صهیونیستها و آمریکا این روزها خیلی تلاش می‌کنند که از یک کار کوچک فیلمی تهیه کنند و بگویند ایران هم تظاهرات است و مردم ناراضی هستند. با وجود این همه هیاهو و تبلیغات، مردم با این دروغ ‌پراکنی ها آشنا هستند و یکی از نشانه‌های دروغ ‌پراکنی ‌های ‌شان، استیصال آنهاست.

به گفته دادستان کل کشور اگر کسی بتواند کاری از پیش ببرد نیاز به داد و فریاد نیست و کسانی که به این وسایل کذب دست می‌زنند، می‌دانند جایگاه و پایگاهی ندارند.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی این همایش، ارتقای امنیت اجتماعی است، گفت: آسیبها و مشکلاتی که در طول سال جاری داشتیم نیز توسط یک کارگروه بررسی می‌شود و من به عنوان دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌ قضاییه تاکید می‌کنم که باید نسبت به اطلاع‌رسانی صحیح، سریع و شفاف به مردم گام برداشته شود و این همایش یک همایش کاربردی، عملیاتی و مفید برای دستگاه قضایی و مردم باشد.

محسنی اژه ای همچنین درباره‌ تبرئه‌ متهم باند عقرب سیاه گفت: رئیس قوه‌ قضاییه خودشان نسبت به این موضوع حرف داشتند، پرونده را خواندند و دستوراتی هم صادر کردند.

وی در مورد اظهارات رئیس قوه‌ قضاییه مبنی بر برخورد با کسانی که نسبت به مسئولان هتاکی‌ انجام می‌دهند، افزود: قبلا هم گفته ‌ام بداخلاقی، اقدامات خلاف قانون و اقدامات خودسرانه بد است. همه مردم و مسئولان باید کمک کنند تا یک فرهنگ متناسب با آنچه اسلام می‌پسندد در جامعه داشته باشیم و اگر کسانی می‌خواهند خودسرانه اقدامی داشته باشند باید جایی که لازم است تذکر و جایی که لازم است هشدار داده شود.



دادستان کل کشوردر مورد انتقاد رئیس قوه قضاییه از کسانی که از حضور در دادگاه اجتناب می‌کنند، گفت: ایشان اشاره داشتند خوب است همه از بزرگان مکتب ‌مان تأسی داشته باشیم که هر وقت قانون مطلبی را می‌گوید در مقابل قانون خاضع باشیم و اگر کسی به محکمه احضار شد در مقابل قانون ایستادگی نکند و در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.



به گفته وی، وقتی دادگاه نمی‌تواند با توجه به موارد مطرح در پرونده و قرائن و شواهد به مجرمیت فردی برسد و او را تبرئه می‌کند باید بپذیریم و اگر بی‌جهت فضاسازی کنیم به ضرر همه است. برعکس اگر واقعا قاضی طبق ضوابط آیین دادرسی بررسی کرد و کسی مجرم شناخته شد، برخی در تمام مراحل دادرسی از احضار، رسیدگی و محکومیت فردی که ممکن است دارای موقعیت اجتماعی باشد شروع به جوسازی می‌کند.



محسنی اژه ای درمورد ورودی پرونده ها نیز افزود: مسلما بر اثر کمبود قاضی، کار قضات ما زیاد است و قضات با احساس مسئولیت از وقت خود و خانواده‌شان کم می ‌گذارند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و معمولا در پایان سال تعداد پرونده‌های مختومه به اندازه‌ وارده است ولی بار سنگینی بر دوش دادسراها و دادگاه‌ها نیز وجود دارد.