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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

محسنی اژه ای:

سران فتنه در منزل هستند/ محدودیتهایی در ارتباطات سران فتنه ایجاد شده است

سران فتنه در منزل هستند/ محدودیتهایی در ارتباطات سران فتنه ایجاد شده است

دادستان کل کشور در مورد ادعای دستگیری سران فتنه توسط رسانه‌ های خارجی گفت: ادعای آنها مبنی بر اینکه این افراد بازداشت شده و به زندان حشمتیه برده شده‌اند کذب است. آنها در منازلشان هستند ولی محدودیتهایی در ارتباطات آنها ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی ‌اژه‌ای روز چهارشنبه در حاشیه‌ همایش دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت روز گذشته تهران تاکید کرد: دشمنان ما و صهیونیستها و آمریکا این روزها خیلی تلاش می‌کنند که از یک کار کوچک فیلمی تهیه کنند و بگویند ایران هم تظاهرات است و مردم ناراضی هستند. با وجود این همه هیاهو و تبلیغات، مردم با این دروغ ‌پراکنی ها آشنا هستند و یکی از نشانه‌های دروغ ‌پراکنی ‌های ‌شان، استیصال آنهاست.

 
به گفته دادستان کل کشور اگر کسی بتواند کاری از پیش ببرد نیاز به داد و فریاد نیست و کسانی که به این وسایل کذب دست می‌زنند، می‌دانند جایگاه و پایگاهی ندارند.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی این همایش، ارتقای امنیت اجتماعی است، گفت: آسیبها و مشکلاتی که در طول سال جاری داشتیم نیز توسط یک کارگروه بررسی می‌شود و من به عنوان دادستان کل کشور و سخنگوی قوه‌ قضاییه تاکید می‌کنم که باید نسبت به اطلاع‌رسانی صحیح، سریع و شفاف به مردم گام برداشته شود و این همایش یک همایش کاربردی، عملیاتی و مفید برای دستگاه قضایی و مردم باشد.

محسنی اژه ای همچنین درباره‌ تبرئه‌ متهم باند عقرب سیاه گفت: رئیس قوه‌ قضاییه خودشان نسبت به این موضوع حرف داشتند، پرونده را خواندند و دستوراتی هم صادر کردند.

وی در مورد اظهارات رئیس قوه‌ قضاییه مبنی بر برخورد با کسانی که نسبت به مسئولان هتاکی‌ انجام می‌دهند، افزود: قبلا هم گفته ‌ام بداخلاقی، اقدامات خلاف قانون و اقدامات خودسرانه بد است. همه مردم و مسئولان باید کمک کنند تا یک فرهنگ متناسب با آنچه اسلام می‌پسندد در جامعه داشته باشیم و اگر کسانی می‌خواهند خودسرانه اقدامی داشته باشند باید جایی که لازم است تذکر و جایی که لازم است هشدار داده شود.

دادستان کل کشوردر مورد انتقاد رئیس قوه قضاییه از کسانی که از حضور در دادگاه اجتناب می‌کنند، گفت: ایشان اشاره داشتند خوب است همه از بزرگان مکتب ‌مان تأسی داشته باشیم که هر وقت قانون مطلبی را می‌گوید در مقابل قانون خاضع باشیم و اگر کسی به محکمه احضار شد در مقابل قانون ایستادگی نکند و در دادگاه حاضر شود و از خود دفاع کند.

به گفته وی، وقتی دادگاه نمی‌تواند با توجه به موارد مطرح در پرونده و قرائن و شواهد به مجرمیت فردی برسد و او را تبرئه می‌کند باید بپذیریم و اگر بی‌جهت فضاسازی کنیم به ضرر همه است. برعکس اگر واقعا قاضی طبق ضوابط آیین دادرسی بررسی کرد و کسی مجرم شناخته شد، برخی در تمام مراحل دادرسی از احضار، رسیدگی و محکومیت فردی که ممکن است دارای موقعیت اجتماعی باشد شروع به جوسازی می‌کند.

محسنی اژه ای درمورد ورودی پرونده ها نیز افزود: مسلما بر اثر کمبود قاضی، کار قضات ما زیاد است و قضات با احساس مسئولیت از وقت خود و خانواده‌شان کم می ‌گذارند و به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و معمولا در پایان سال تعداد پرونده‌های مختومه به اندازه‌ وارده است ولی بار سنگینی بر دوش دادسراها و دادگاه‌ها نیز وجود دارد.
کد مطلب 1265344

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