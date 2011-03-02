اسامی تیم واترپلوی زیر 17 سال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم واترپلوی زیر 17 سال جهت شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا در کشور اندونزی زیر نظر "اسکراتف" سرمربی سابق تیم های ملی لهستان و اوکراین اعلام شد.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم واترپلوی زیر 17 سال به شرح زیر است:

امیر امیری، احسان یوسفی هفسجانی (هرمزگان)، علیرضا کرمی ، سید علی طاهریان، امین ایزد ( فارس)، جواد صلواتی، مهیار رحمانی، دانیال فیاض (خراسان)، علی محمدی گهرویی، مرتضی مبارک، محمود غلام نژاد، رضا شیخی قلعه سردی (خوزستان)، مسعود احمدی، امیر رضا احسانی، رامتین اوسطی، حامد ملک خانبانان، سالار مظاهریان، مهران باقری، امیرحسین پای بست (تهران)، آرش شادپور رودلکی، محمد سالمی (گیلان)، فرشید مردانی، علی خالدی تبار، نیما جمشیدی اورک (کهکلویه و بویر احمد)، نیما شهبازی، علیرضا مقدم، هادی محمدی، امیر حنیفی، امیرحسین رحمانی ( زنجان)،آرش سهرابی، احسان فلاحتی، محسن آقا اسماعیلی (اصفهان)، امید موحدی پاکچین، میلاد توتچی باشی، مجتبی نازی قشلو ( آذربایجان شرقی)، علیرضا عبدی، علیرضا کمیجانی (مرکزی)، محمد مهدی حیدری و محمد رضا دایی چی (کرمانشاه).



