همایش قاچاق کالا و ارز و تقویت اقتصاد ملی در اصفهان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان،محمد رضا جان نثاری با اعلام این خبر اظهار داشت: این همایش با عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تقویت اقتصاد ملی با حضور اعضا کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 23 شهرستان استان اصفهان و معاونان کشوری این ستاد در اصفهان برگزار شده است.

وی افزود: در کنار این همایش جلسات تخصصی با ستادهای مرکزی و دستگاه های استانی انجام می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اصفهان اضافه کرد: سیاست گذاریهای خوب و اقدامات موثری در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اصفهان در سال 89 صورت گرفته است.

وی ادامه داد: به دنبال اعلام سیاستهای خوبی به کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان ها سال آینده با قوت بیشتری در این حوزه وارد می شویم.

جان نثاری بیان داشت: همچنین در این قالب این همایش از دپو کالاهای قاچاق و تراکم حجم انبارها بازدید می شود و برای کاهش انبار در پایان سال راهکاری اندیشیده می شود.

