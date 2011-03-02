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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۵

آبادان مشتری مدارترین شهرداری کشور را دارد

آبادان مشتری مدارترین شهرداری کشور را دارد

اهواز - خبرگزاری مهر: شهردار آبادان گفت: شهرداری این شهرستان در نخستین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور در زمینه مشتری مداری، برترین شهرداری در سطح کشور شد.

محمدرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان، اظهارداشت: نخستین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور، هشتم اسفند ماه با حضور شهرداران 100 شهر و نمایندگان بیش از 100 شرکت بخش خصوصی و مقامهایی از وزارت کشور و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه شهرداریهای آبادان، اهواز و دزفول به نمایندگی از دیگر شهرداریهای استان شرکت کردند و به ارائه آخرین دستاوردها و اقدامات خود در زمینه خدمات شهری، پرداختند.

شهردار آبادان خاطرنشان کرد: این شهرداری در نخستین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای سراسر کشور موفق به دریافت سه لوح تقدیر در زمینه های غرفه برتر، ارائه دستاوردهای شهرداری و مشتری مداری شد.

به گفته شیرازی، علاوه بر این شهرداری آبادان موفق به دریافت تندیس ویژه نمایشگاه شد.

عضو شورای اداری شهرستان آبادان، افزود: شهرداری آبادان در زمینه تغییر چهره شهر و بازسازی اماکن عمومی برنامه ریزیهای ویژه ای دارد و در همین راستا همکاری مردم و دیگر مسئولان محلی لازم است.

شهردار آبادان با بیان اینکه این شهرداری به بیش از 280 هزار شهروند آبادانی خدمات رسانی می کند، گفت: رفاه و آسایش شهروندان آبادانی از اولویتهای شهرداری است و به همین منظور پارکینگ طبقاتی شهر و همچنین پل رو گذر امام رضا(ع) تا اسفندماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی راه اندازی این دو پروژه را در توسعه و ارتقای جایگاه شهرستان مهم عنوان کرد و اذعان داشت: برای ساخت پارگینگ طبقاتی شهر پنج میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی و ملی اختصاص یافته است.

شیرازی افزود: برای احداث پل رو گذر امام رضا(ع) نیز بیش از چهار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

وی خطاب به شهروندان آبادانی عنوان کرد: شهر آبادان نیاز به بازسازیهای اساسی و تغییرات کاربردی دارد و این مهم بدون همکاری و همراهی مردم ممکن نیست.

وی همچنین از آمادگی این شهرستان برای میزبانی پنج میلیون مهمان نوروزی خبر داد و اذعان داشت: با تمهداتی که صورت گرفته مقدمات لازم برای میزبانی هموطنان ایرانی فراهم شده است.

کد مطلب 1265347

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