ستاد استقبال از بهار در ایلام تشکیل شد

عبدالله بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این ستاد با هدف گسترش خدمات به شهروندان، مسافران نوروزی و گردشگران در شهر ایلام تشکیل شده است.

وی بیان داشت: در قالب این ستاد کشیک ناوگان حمل و نقل عمومی برای جا به جایی مسافران نوروزی و گردشگران در شهر ایلام در نظر گرفته شده است.

بهادری اظهار داشت: نظافت اماکن تاریخی و مذهبی، چراغانی کردن شهر، گل کاری میادین و زیباسازی فضای عمومی شهر از جمله فعالیت های این ستاد است.

شهردار ایلام خاطرنشان کرد: فعالیت این ستاد اکنون آغاز شده و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

بهادری از شهروندان خواست برای گسترش خدمات رسانی بیشتر به مردم و مسافران نوروزی با نیروهای شهرداری ایلام همکاری مطلوبی داشته باشند.





