نبود مدیریت واحد تعیین مکان دفن زباله را 15 سال به تعویق انداخت

علی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در 15 سال گذشته پنج مکان از سوی کارشناسان برای دفن زباله های اراک پیشنهاد شد اما تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

وی اضافه کرد: در مصوبه 102 و 104 شورای شهراراک هم چشمه خورزن ( واقع در نزدیکی شهر امیر کبیر) تایید شده بود اما با فشاری که بر شورا آمد این مصوبه نیز گرد فراموشی گرفت.

رجایی ادامه داد: علیرغم اینکه بیشتر متخصصین و کارشناسان بهداشت محیط نیز این مکان را مناسب تر تشخیص دادند، فرمانداری اراک هم چشمه خورزن را تایید کرده و صدها مکاتبه در این زمینه انجام شده است اما هنوزبه نظر واحدی نائل نشده اند.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت واحد شهری ادامه داد: داشتن مدیریت واحد معضلات را کاهش، تصمیم گیریها را آسان و سرعت عمل ایجاد می کند ضمن اینکه در این مدیریت تصمیمات منطقی و عاقلانه خواهد شد.