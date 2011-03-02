مساجد باید پرورشگاه دینی جوانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی، قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار با دبیر و جمعی از مسئولان ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور که در آستانه سالروز تأسیس ستاد عالی کانون‌های مساجد برگزار شد، ضمن تقدیر از فعالیت‌های این ستاد، تصریح کرد: خدمت در این عرصه نعمتی بزرگ است و کسانی که دارای ایمان و تقوی باشند، می‌توانند وارد این عرصه شوند.



وی افزود: مکفل در امور مساجد بسیار مهم است و ما پایگاهی بهتر از مساجد نداریم و این پایگاه به قدری مهم است که نقطه و مرکز اصلی انقلاب اسلامی ایران است.



این مرجع تقلید، با تاکید بر تعبیری معروف از امام راحل در خصوص مساجد، گفت: رهبر کبیر انقلاب مساجد را سنگر می‌خواندند و واقعیت این است که مسجد بهترین سنگر ماست و کسانی که واقعا به خدا و قیامت معتقد باشند، در آن ماوا می‌گیرند.



وی تصریح کرد: مساجد باید یک نوع پرورشگاه دینی برای جوانان باشد، جوانی که به مسجد می‌آید و جوانی که با این مکان معنوی ارتباط ندارد، باید با هم فرق کند.



آیت الله علوی گرگانی، با تاکید بر ویژگی‌های جوانان مسجدی، افزود: جامعه ما از این جوانان یک سلسله انتظاراتی دارند که واقعا به جاست چرا که این جوان‌ها در دانشگاه علمی امام و معصومین (ع) رشد کرده و تربیت شده‌اند.



وی تصریح کرد: خداوند در آیات قرآن کریم با لطایف زیبایی مطالب را القا می‌کند و در این کتاب عظیم الشان از کسی که مفاهیم دینی را نمی‌فهمد با عنوان کر و گنگ یاد می‌شود.



این مرجع تقلید با تأکید بر کارکردهای کانون‌های مساجد، افزود: یکی از خوبی‌های این تشکیلات این است که ذهن بچه‌ها را از مسائل روز روشن می‌کند.



وی با تاکید بر نقش کانون‌ها در دشمن‌شناسی و دشمن هراسی جوان‌های عضو، ادامه داد: یکی از مشکلات امروز جامعه ما این است که بسیاری از نسل جوان ما هنوز دشمن را نشناخته‌اند و باید دید که چه کسی مسئولیت این اطلاع رسانی را بر عهده دارد و در کجا باید این اتفاق بیفتد.



آیت الله علوی گرگانی، گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بهترین مکان برای این اطلاع رسانی به قشر جوان و نوجوان است و تشکیل این ستاد و کانون‌های فعال در مساجد از برکات رهبر معظم انقلاب است.