نمایندگان استان مرکزی سهم آلایندگی مرکز استان را پیگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهر اراک در شورای شهر افزود: سهم آلایندگی استان در بودجه سال گذشته 24 میلیارد تومان دیده شده بود امسال نیز این سهم تغییر چندانی نکرده است همچنین بودجه برخی از شهرستانها هم در این سهم دیده شده است.

وی ادامه داد: در مصوبه دور سوم سفر نیز مقرر شده بود این سهم افزایش پیدا کند اما در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است.

شعبانی فرد با بیان اینکه تا کنون 19 میلیارد تومان به شهرداری اراک کمک شده است افزود: تا پایان سال این رقم به 30 میلیارد تومان می رسد که از این رقم 12 میلیارد تومان سهم آلایندگی استان بوده است.



وی از حل مشکل سرمایه گذاری برای پارکینگ میدان شورا در اراک خبر داد و اظهارداشت: مشکلی که برای سرمایه گذاری برای احداث پارکینگ بوجود آمده بود حل و مقررر شده است 60 درصد سهم شهرداری و 40 درصد خصوصی در اختیار بگیرد.

عضو شورای شهر اراک نیز با بیان اینکه صنعت اراک حق خود را در برابر مردم این شهر ادا نمی کنند اظهارداشت: در طی این سالها تنها اراک در بخش صنعت رشد کرده و از توسعه شهری بی نصیب مانده است.

عماد مولایی نسب افزود: امکانات ورزشی و پارکهایی که شرکتها احداث کرده اند به روی مردم باز نیست و تنها آلایندگی کارخانجات و شرکتها نصیب مردم می شود.

گفتنی است در این جلسه نداشتن مجتمع فرهنگی تفریحی بانوان، معضل زمین کتابخانه مرکزی با شهرداری، نداشتن مدیریت واحد برای مکان دفن زباله و کاهش درامد شهرداری در برنامه پنجم توسعه از جمله مشکلات شورای شهر عنوان شد.