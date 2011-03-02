پیشگیری از آلودگی باید جایگزین تصفیه آب شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الماسوندی در اولین همایش ملی آب پاک با اشاره به نامگذاری شعار روز جهانی آب سال 2010 به نام آب پاک برای جهان سالم از سوی سازمان ملل متحد گفت: این نامگذاری نشان دهنده دغدغه جامعه بشری در محافظت از آب در برابر آلودگی برای استمرار حیات است. این درحالی است که آب مایه حیات هستی است و این حق را دارد که به دلیل پاکیزه نازل شدن، پاکیزه بماند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب افزود: آب امانتی است در دست انسان ها قرار گرفته؛ اما آنها متاسفانه به آن کمترین توجه را دارند. این درحالی است که براساس تحقیقات صورت گرفته توسط ژاپنی ها، آب موجود زنده و فهیمی است و ذرات بنیادین آب هوشمندانه عمل می کنند.

وی تصریح کرد: با افزایش جمعیت زمین، ضرورت محافظت از منابع آب بیش از پیش احساس می شود و فلسفه کاری ما نیز بر همین اساس قرار گرفته است. برای حفظ آب به عنوان یک امانت بایستی ابتدا از نظر عقلانیت به یک شعور و سپس با تمرین، به یک عادت دست پیدا کنیم.

الماسوندی مصرف بیشتر را مساوی تولید فاضلاب و پساب بیشتر دانست و گفت: رفتن به سمت تجملات و مصرف بیشتر منابع، باعث از بین رفتن کیفیت منابع آب و الوده شدن آنها می شود.

وی تغییر کاربری و تصرف مراتع و از بین رفتن جنگل ها را از دیگر عوامل اثرگذار بر افت کمی و کیفی منابع آّب ذکر و عنوان کرد: هر ساخت و سازی به معنای افزایش فاضلاب و آلودگی منابع آب کشور است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در همین رابطه به توسعه صنعتی اشاره کرد و گفت: استفاده از سموم کشاورزی از اصلی ترین عوامل آلودگی منابع سطحی و زیرزمینی است.

الماسوندی با تاکید بر پیشگیری از آلودگی به جای تصفیه منابع آب تصریح کرد: به جای جریمه کردن، بایستی مراکز آلوده کننده منابع آب تعطیل شوند.