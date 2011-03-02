به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لرستان، دکتر احمدی نژاد در هشتاد و هفتمین سفر استانی که به لرستان سفر کرده است در جمع مردم خرم آباد و در ورزشگاه تختی این شهر اظهار داشت: مشکل اصلی جهان ناشی از رهبرانی است که بر ثروت دنیا حاکم شده اند ولی قلب های آنها خالی از رحمت است. از این رو همه طراحی های آنها علیه بشریت می باشد.

وی افزود: آنها به عراق و افغانستان لشکر کشی کردند انسانهای دیکتاتور را بر مردم حاکم کردند و تا امروز بیش از یک میلیون انسان را کشته اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه صدام دیکتاتور عامل همین کشورها بود و توسط همین دولت ها برای تجاوز به کشورهای دیگر تجهیز و پشتیبانی شد، گفت: هر جا دیکتاتور ضد مردمی حاکم باشد مورد حمایت آمریکا و متحدانش است و هر چقدر یک دولت مردمی باشد مورد بغض و دشمنی آمریکاست.

وی افزود: دولت های مستبد به آمریکا متکی می شوند و هر چه وابسته تر، خشن تر هستند.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز سرمداران آمریکا مدعی دفاع از حقوق ملت ها و مقابله با دیکتاتورها شده اند. در حالیکه اساس دیکتاتوری در دنیا وابسته به آمریکاست.

احمدی نژاد خطاب به آمریکا و متحدانش گفت: فریب های شما رنگ باخته و ادعای طرفداری از مردم را کسی از شما نمی پذیرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: مردم دنیا آمریکا را شریک جنایات تمام عالم می شناسند و اگر امروز ملت ها علیه دیکتاتورها قیام می کنند به معنای طرفداری از سخن شما نیست بلکه منفورترین دولت ها نزد ملت های منطقه، دولت آمریکاست.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا نه تنها مدعی بلکه متهم درجه اول در جنایات عالم است، گفت: آنها با غربی ها برای دخالت نظامی در برخی کشورها زمینه چینی می کنند ولی باید بدانند امروز دیگر 10 سال پیش نیست که به بهانه 11 سپتامبر افغانستان و عراق را اشغال کرده اند.

وی افزود: اگر بار دیگر آمریکا بخواهد در کشورهای منطقه دخالت کند همین ملت ها به پا خواهند خواست و کشورشان را به گورستان سربازان آمریکا تبدیل می کنند.

احمدی نژاد با اعلام اینکه آمریکا در صدد تسلط بر منابع نفت و گاز کشورهای شمال آفریقاست گفت: بازی هسته ای که آنها بر علیه ایران راه انداخته بودند با همین هدف بود ولی نتیجه ای برای آنها نداشت.

رئیس جمهور خطاب به دولتمردان آمریکا با بیان اینکه شما یک راه بیشتر ندارید تصریح کرد: به حقوق ملت ها احترام بگذارید و استقلال آنها را بپذیرید و دست از تجاوزگری بردارید.

رئیس قوه مجریه در ادامه اظهار داشت: آمریکا اگر بخواهد با روش جدیدی وارد شود ملت های منطقه با مشت محکم بر دهان آنها خواهند کوبید.

وی در ادامه خطاب به سیاستمداران کشورهای منطقه نیز گفت: آمریکا طی 60 سال گذشته نشان داده است که در شرایط سخت به سادگی دوستان خود را قربانی منافع خود می کند.

احمدی نژاد با یادآوری وقایعی که در کره، ویتنام و خاورمیانه طی این 60 سال رخ داد گفت: امروز می بینیم کسانی که به آمریکا متکی بودند بدون هیچ ملاحظه ای قربانی منافع آمریکا شدند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هر جا اقدامی علیه حقوق بشر است در پای آمریکا و صهیونیست ها در آن دیده می شود تصریح کرد: آنها باید محاکمه شوند نه اینکه مدعی باشند.

وی خطاب به آمریکا به دولتمردان آنها گفت: دست از دغل کاری بردارید زیرا دنیا بیدار شده و در آینده ای نزدیک با این بیداری جهانی ریشه نفاق و خودخواهی های شما کنده خواهد شد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ایجاد 4 پایگاه نظامی در کشورهای اروپایی تصریح کرد: بر خلاف تمامی قوانین بین المللی این اقدام انجام شده و به واقع امنیت مردم اروپا را به خطر انداخته است .

وی ادامه داد: آنها حق ندارند در برابر فناوری هسته ای صلح آمیز ایران بایستند و بدانند مردم ایران در برابر زیاده خواهی های آنها خواهد ایستاد. آرزوی یک یک میلیمیتر عقب نشینی را به دل آنها خواهند گذاشت.