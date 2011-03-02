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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

دانیالی خبر داد:

اختصاص یک میلیارد تومان از سوی مناطق آزاد تجاری به صنایع‌دستی

اختصاص یک میلیارد تومان از سوی مناطق آزاد تجاری به صنایع‌دستی

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: یک میلیارد و 200 میلیون تومان از سوی مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به صنایع دستی اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، تهمینه دانیالی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: پیرو تفاهمنامه معاونت صنایع‌دستی و مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی این اعتبار تخصیص یافته است.

وی با اشاره به اینکه با عقد تفاهمنامه مذکور تلاشها برای جذب این اعتبار افزایش یافت، بیان داشت: نگاه مثبت این مرکز به بخش هنرهای سنتی و صنایع‌دستی زمینه ساز این اتفاق مهم شد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور ادامه داد: در حال حاضر شش منطقه آزاد در سراسر کشور فعال هستند که همگی می‌توانند فرصتی برای معرفی، ترویج، نمایش و فروش اقلام و تولیدات صنایع‌دستی باشند.

وی افزود: بارها حمایت مناطق آزاد از هنرمندان و صنعتگران عرصه صنایع‌دستی دیده شده که حال با تخصیص این اعتبار صنایع‌دستی فرصتی ویژه برای رشد و تعالی به دست آمده است.

دانیالی با بیان اینکه اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومانی باید در زمینه‌های آموزش، تجهیز کارگاه‌ها، حمایت از هنرمندان و ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی هزینه شود، تصریح کرد:معاونت صنایع‌دستی با ارائه فعالیت‌های مختلف از توان شش منطقه آزاد کشور با مدیریت دبیران پنج منطقه صنایع‌د‌ستی، به نفع صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی استفاده می‌کند.

وی تاکید کرد: با توجه به نیاز سنجی که در هر منطقه می‌شود میزان تخصیص اعتبار از مجموع اختصاص یافته متغیر خواهد بود.

کد مطلب 1265358

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