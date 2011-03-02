45 درصد نفت جهان از منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سعید ایزدیان بعد ازظهر چهارشنبه در همایش منطقه‌ای مقابله با آلودگی و جستجو و نجات دریایی اظهار داشت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه 17 میلیون بشکه نفت به ارزش 900 میلیون دلار از این تنگه صادر می شود .

وی وضعیت محیط زیست دریایی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: سالانه بین 40 تا 50 هزار شناور که بیشتر تانکرهای نفتکش هستند از این آبراه مهم عبور می کنند .

ایزدیان به نقش حیاتی خلیج فارس در اقتصاد جهانی و لزوم صیانت از این آبراه استراتژیک اشاره کرد و افزود: مشارکت کشورهای همسایه در حفظ محیط زیست دریایی خلیج فارس ضروری است .

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی کشور در ادامه با بیان این که تجهیزات مقابله با آلودگی دریایی و تجسس و نجات در این سازمان به روز شده است، گفت: امسال 10 میلیارد تومان برای این مهم اختصاص یافته و برای تجهیز این سازمان به امکانات جدید 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است .