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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

در استان مرکزی؛

کارشناسان بهداشت محیط باید مجهز به تخصصهای روز شوند

کارشناسان بهداشت محیط باید مجهز به تخصصهای روز شوند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: کارشناسان بهداشت محیط استان مرکزی همزمان با تغییر شیوه زندگی افراد و مدرن شدن زندگی شهری بایستی به علوم عمومی و تخصصی آشنایی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر نصرت اسماعیلی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت کارشناسان بهداشت محیط استان مرکزی با تاکید بر اینکه این افراد در روستاها و شهرها وظیفه هدایت، برنامه ریزی و مدیریت سلامت محیط را برعهده دارند افزود: 10 مستند بهداشت محیط در عرصه عمومی و تخصصی نیز در عرصه جهانی بر آشنایی این افراد به اطلاعات بهداشت محیط  تاکید می کند.

وی با اشاره به اینکه سالیانه 13 میلیون مرگ در جهان به خاطر رعایت نکردن بهداشت محیط و سلامت اتفاق می افتد اظهارداشت: این افراد بایستی علاوه بر آشنایی با علوم تخصصی شیمی و معدنی و حساب و جبر بر ارتباطات و آموزش کار و قوانین دستگاه قضایی را فرا بگیرند.

اسماعیلی کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی،  کنترل آب آشامیدنی، کلرسنجی روزانه ، مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی  و بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها و سیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی را از جمله وظایف کارشناسان بهداشت محیط عنوان کرد.

کد مطلب 1265362

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