1.7 میلیون زائر از مرز بین المللی مهران تردد کردند

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: امسال نسبت به سال گذشته میزان تردد زوار در مرز بین المللی مهران افزایش یافته است .

وی اظهار داشت: با بررسی های بعمل آمده میزان تردد زوار از مرز مهران امسال دو درصد بیش از سال گذشته افزایش یافته است .

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و 710 هزار و 844 نفر مسافر ورودی و خروجی از طریق مرز بین المللی مهران تردد کرده اند .

این مسئول اضافه کرد: این دستگاه اجرایی ساز و کارهای لازم را برای تسهیل سفر زائران در مرز مهران اندیشیده است .

حیاتی تصریح کرد: ایجاد زائر سرا ، ایجاد جاده های دسترسی ، پایانه مسافربری و . . . از جمله زیر ساختهای لازم برای تسهیل زوار به عراق است .

فرماندار مهران گفت: زوار ایرانی و عراقی به طور مشترک از مرز مهران برای تردد به دو کشور استقبال چشمگیری دارند.

وی ادامه داد: امنیت حاکم بر مرز بین المللی مهران در جنوب استان ایلام که به واسطه تدابیر اندیشیده شده مسئولان ایرانی است، یکی از مهمترین علل برگزیده شدن این خروجی از سوی زوار و تجار دو کشور برای تردد و صادرات کالاست .

این مسئول همچنین به اشتراک مذهب و فرهنگ مردم دو طرف مرز ایران اسلامی و عراق اشاره کرد و افزود: این عوامل نیز در برقراری امنیت در این خروجی نیز بسیار موثر است .

حیاتی تصریح کرد: مرز بین المللی تجاری مهران در 90 کیلومتری جنوب استان ایلام بهترین و امن ترین خروجی برای تردد زوار به کشور عراق است، خروجی بین المللی و تجاری مهران در 90 کیلومتری جنوب شهر ایلام قرار دارد .

به گفته فرماندار مهران، این مرز پس از فروپاشی رژیم سابق عراق در سال 82 دوباره بازگشایی شده و اکنون مورد استقبال زوار و تجار دو کشور ایران اسلامی و عراق قرار گرفته است.