حمایت از کتابخانه های عمومی توسعه فرهنگی جامعه را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اردوان نوسودی ظهر چهارشنبه در دیدار مدیر و کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان توجه به حوزه فرهنگ را از برنامه های این معاونت عنوان کرد و افزود: توجه به توسعه فرهنگی استان امری است که همواره مورد توجه قرار خواهد گرفت .

وی توسعه فرهنگی را از زیربناهای توسعه پایدار در جوامع ذکرکرد و بیان داشت: نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در میان افراد جامعه در توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اثرگذار است .

نوسودی نهاد کتابخانه های عمومی را از ستون های تاثیر گذار در توسعه فرهنگی برشمرد و افزود: یکی از عواملی که سبب تمایز کشورهای توسعه یافته از سایر کشورها شده است توجه به کتاب و نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در میان مردم آن جوامع است .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان از تلاش برای حل موانع موجود در ساخت کتابخانه مرکزی سنندج خبر داد و خاطر نشان کرد: ساخت و راه اندازی کتابخانه مرکزی در شهر سنندج امری ضروری است و باید موانع آغاز عملیات اجرایی ساخت این کتابخانه هر چه سریعتر برطرف شود .

وی بر حمایت از کتابخانه های عمومی تاکید کرد و گفت: شهرداری ها باید مطابق قانون نیم درصد از درآمدهای خود را به موقع به حساب کتابخانه های عمومی واریز کنند تا این نهاد فرهنگی در نیل به اهداف خود که توسعه فرهنگی جامعه است با مشکلات کمتری مواجه شود .

اعضای کتابخانه های عمومی در کردستان 500 درصد افزایش یافت

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در ادامه این جلسه از ارتقای شاخص های کتابخوانی در استان کردستان خبر داد و گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان و نامگذاری کردستان به عنوان استانی فرهنگی در این امر بسیار تاثیرگذار بوده است .

عطاالله رستگار با اشاره به افزایش 500 درصدی اعضای فعال کتابخانه های عمومی در یک سال گذشته در استان کردستان، افزود: تعداد اعضای فعال کتابخانه ها تا ابتدای سال 88 تنها 17 هزار نفر بود اما اکنون این تعداد به بیش از صد و 30 هزار نفر رسیده است .

وی زیربنای کتابخانه های عمومی را در استان کردستان بیش از 19 هزار متر مربع ذکر کرد و اظهار داشت: ساخت کتابخانه مرکزی در سنندج یکی از مهمترین اولویت های کتابخانه های عمومی در استان کردستان است که برای اجرایی کردن آن نیاز به حمایت مسئولان ارشد استان داریم .

رستگار برلزوم همکاری بیشتر شهرداری ها با کتابخانه های عمومی در استان کردستان تاکید کرد و یادآورشد: شهرداری ها باید با واریز به موقع نیم درصد درآمد خود به حساب کتابخانه های عمومی این نهاد فرهنگی را در اجرای برنامه های خود یاری کنند .