دبیرستانیهای همدان در جشنواره نوجوان سالم شرکت می کنند

حسن مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم ویژه دانش آموزان دبیرستانی است و در رشته های مقاله، عکس و فیلم کوتاه برگزار می شود.

مظاهری تقویت فعالیت های اطلاع رسانی و آگاه سازی از طریق گروه همسالان با هدف نفی رفتارهای پرخطر و توانمندسازی را از اهداف این جشنواره عنوان کرد و گفت: ظرفیت سازی و جلب مشارکت نوجوانان برای ترویج زندگی سالم نیز از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان گفت: زندگی سالم و عاری از مصرف مخدر و روان گردان، پیشگیری از ایدز و استعمال دخانیات،پیشگیری از آسیب های غیرعمدی و خشونت، سلامت روان، نشاط اجتماعی و تحرک و ورزشی از موضوعات این جشنواره است.

وی در خصوص نحوه شرکت در جشنواره گفت: نوجوانان می توانند بسته آموزشی زندگی عاری از خطر را از کتابخانه دبیرستان خود امانت بگیرید و با تشکیل گروه دو تا هفت نفره از همکلاسی های خود، مطالب کتابچه ها و سی دی ها آموزشی بسته مذکور را مطالعه و موضوع مورد نظر برای تهیه مقاله، تولید عکس یا فیلم کوتاه را انتخاب کنند.

مظاهری افزود: هر گروه آموزشی می تواند در رشته مقاله نویسی پنج مقاله تالیفی، در رشته عکاسی پنج اثر و در رشته فیلم سازی سه فیلم مستند، گزارش یا نماهنگ یک تا 15 دقیقه ای را به دبیرخانه جشنواره ارسال کند

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان گفت: در این جشنواره به پنج اثر برتر در هر یک از موضوعات جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

وی گفت: نخستین جشنواره دانش آموزی نوجوان سالم اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.