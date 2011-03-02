پلمپ 50 حلقه چاه آب با نیترات بالا/ آنتن های موبایل نگران کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کاظم ندافی روز چهارشنبه در حاشیه همایش دومین جشنواره علمی بهداشت محیط ایران با اشاره به اقدامات انجام شده برای به استاندارد رساندن میزان نیترات موجود در آب تهران گفت: بر اساس اقدامات انجام شده در حال حاضر در آب تهران مشکل خاصی از نظر کیفیت آب وجود ندارد.

وی افزود: با پیگیریهای وزارت بهداشت اقدامات موثری برای کاهش میزان نیترات آب تهران صورت گرفت به این منظور 50 حلقه چاه از رده استفاده خارج شد و 6 دستگاه پیشرفته RO که توانایی فوق‌العاده‌ای در حذف یونهای آب دارد نصب شد.

ندافی گفت: به منظور سالم سازی آب تهران برنامه‌های دراز مدتی نیز در نظر گرفته شده است که این برنامه‌ها نیز تا حدود زیادی انجام شده‌اند. به این منظور از تصفیه‌ خانه‌های جدید برای تهران، آب منتقل می‌کنند تا به تدریج چاه‌ها از رده استفاده خارج شوند.

وی ادامه داد: در بحث آب آشامیدنی کل کشور نیز باید گفت که وضعیت آب آشامیدنی کشور و از جمله آب تهران از نظر میکروبی در وضعیت بسیار خوبی است و روزانه آزمایشهای زیادی در این زمینه انجام می‌شود. بر این اساس برنامه‌های جدید خود را بر روی فلزات سنگین و آلاینده‌ها گذاشته‌ایم تا بتوانیم آب را از منبع کنترل کنیم.



ندافی با اشاره به برنامه ایمنی آب آشامیدنی ادامه داد: این برنامه در نظر گرفته شده است و برای این موضوع آموزش نیروها در دستور کار قرار دارد. به این ترتیب از ابتدای آبگیر اجازه داده نمی‌شود که آب آلوده شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ‌حدود 2 میلیون و 500 هزار خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که یک میلیون و 300 دستگاه از این خودروها در تهران است، افزود: برنامه‌هایی با همکاری سازمانهای مرتبط در این زمینه در دست است تا خودروهای فرسوده از رده استفاده خارج شوند.

ندافی درباره آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا طی سال جاری گفت: اطلاعات آلودگی هوا برای امسال تا پایان اسفند ماه تکمیل می‌شود و سه ماه نیز زمان می‌برد تا نتایج آن مورد بررسی و پردازش قرار گیرد. در مجموع هیچ سیستم ثبتی در ایران و دنیا برای ثبت بیماریها و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد. آنچه که ثبت می‌شود بر اساس محاسبات پیش بینی شده در زمینه تاثیر آلاینده‌ها در مرگ و میر افراد است.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درباره تاثیرات آنتنهای موبایل بر سلامت انسان گفت:‌ تحقیقات گسترده‌ای در کشور صورت گرفت و مشکل نگران کننده‌ای در این زمینه وجود ندارد به این ترتیب چگالی انرژی این آنتنها از حد استاندارد ملی بسیار پایین‌تر است و به مردم اطمینان می‌دهیم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

وی افزود: اما در عین حال از شرکت مخابرات و شرکتهای خصوصی خواسته‌ایم تا اقداماتی را برای ایمنی بهداشت مردم انجام دهند و گزارشهای دوره‌ای را به وزارت بهداشت ارسال کنند.