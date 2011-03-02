طرح جهادی استقبال از بهار در شهمیرزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، احسان حیدری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای این طرح در آستانه فصل بهار و نوروز 1390 گفت: این طرح در تقسیم بندی شهمیرزاد به پنج منطقه تا 28 اسفند ماه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه در این طرح فضای سبز شهر مرمت، بهینه سازی و گلکاری می شود، گفت: جدول سطح خیابان ها و بلوارها نیز شستشو و رنگ آمیزی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: جمع آوری نخاله های ساختمانی و متحدثات غیر مجاز، رفت و روب و لکه گیری و آسفالت از دیگر برنامه های اجرای این طرح است.

به گفته وی، کلیه عوامل تخریب کننده چهره شهر در این طرح جمع آوری و لکه گیری آسفالت معابر نیز انجام می شود.

حیدری خاطرنشان کرد: اجرای بهتر این طرح به میزان همکاری شهروندان محترم بستگی متقابل داشته تا همه بتوانیم از شهری پاکیزه و چشم نواز بهره مند شویم.

معاون شهردار شهمیرزاد یاد آور شد: شهمیرزاد از مناطق مهم گردشگری در استان سمنان است که در سفر هیئت دولت به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی انتخاب شده است و در فصل بهار و تابستان میزبان گردشگران زیادی است.