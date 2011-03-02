تمامی راه های جنوب ایلام در ردیف لایحه بودجه سال 90 قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی ظهر چهارشنبه در جمع مردم شهرستان دهلران با اشاره به اینکه تا کنون هیچ یک از راه های جنوب استان ایلام ملی نبوده، گفت:برای اولین بار در طول انقلاب اسلامی راه های شهرستانهای دهلران ،دره شهر و آبدانان ملی شده است .

نماینده مجلس تصریح کرد: با رایزنیهای صورت گرفته با وزارت راه و ترابری پنج درصد راه های ملی در جدول شماره 12 طرحهای اجرایی حمل و نقل کشور در حوزه شهرستان های دهلران،د ره شهر و آبدانان است .

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه ادامه داد: در جداول کلان منابع و مصارف بودجه سال 1390 ،82 طرح در سطح کشور در بخش طرح های اجرایی حمل و نقل کشور قرار گرفته که از این تعداد پنج درصد راه ها در جنوب استان ایلام تعیین شده است .

عزتی این طرحها را شامل بهسازی و احداث محور ارتباطی مهران- دهلران – اندیمشک، بهسازی راه مورموری- دهلران، بهسازی راه انجیره –گرازان (آبدانان-میمه)، چم سرخ - حاضر میل (دهلران)، بهسازی راه قاضی خان- بدره اعلام کرد .