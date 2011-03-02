پل تاریخی کرزان در تویسرکان مرمت شد

احمد ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پل تاریخی کرزان در روستایی به همین نام واقع شده و از توابع شهرستان تویسرکان به شمار می‌آید، افزود: این پل با پنج دهنه طاق از پل‌های تاریخی و بزرگ شهرستان تویسرکان محسوب می‌شود که در سال های 88 و 89 مرمت شده است.

وی با اشاره به اینکه مرمت این پل تاریخی از محل اعتبارات استانی تأمین اعتبار شده، ادامه داد: در حال حاضر این پل توسط اهالی روستای کرزان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

معاون میراث فرهنگی استان همدان گفت: عمده مصالح به کار رفته در این بنا در پی از سنگ لاشه بوده و در بدنه‌‌ها از آجر استفاده شده است.

وی ملات این بنا را خاک و گچ دانست و تأکید کرد: معبر پل قلوه سنگ است و بستر رودخانه نیز سنگ فرش شده است.

ترابی با اشاره به اینکه روستای کرزان طبیعت بکر و زیبایی دارد و از مناطق مهم گردشگری تویسرکان به شمار می رود، خاطر نشان کرد: وجود قلعه‌ای تاریخی، خانه باغ و بنای امامزاده از دیگر جاذبه‌های تاریخی این منطقه محسوب می‌شود.