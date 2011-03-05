همکاری دانشگاه بین المللی امام خمینی با آکادمی آینده پژوهی روسیه

عبدالعلی آل بویه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رصد گذشته و آینده روابط دو کشور یکی از مهم ترین گام های گسترش همکاری های متقابل است.

رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ازهمکاری های آموزشی این دانشگاه با آکادمی آینده پژوهی روسیه خبر داد و گفت: تبادل دانشجو، اطلاعات علمی و نتایج حاصله، فراهم کردن فرصت های مطالعاتی دو جانبه از جمله همکاری های آموزشی با کشور روسیه به شمار می آید.

وی همچنین درخصوص همکاری های پژوهشی این دانشگاه با آکادمی آینده پژوهی روسیه اضافه کرد: این همکاری ها در انجام طرح های پژوهشی، انتشارات و برگزاری همایش ها، سمینارها و کنفرانس های مشترک تعریف می شود.

آل بویه اظهار داشت: دانشگاه بین ‌المللی امام خمینی (ره) نخستین دانشگاه خاورمیانه‌ است که در دوره دکتری رشته آینده ‌پژوهی را راه‌ اندازی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: ارتقای سطح علمی این دوره در کشور، طیفی از همکاری های علمی و بین‌المللی با موسسات فعال در حوزه آینده ‌پژوهی را ایجاب می کند در این راستا، آکادمی آینده ‌پژوهی روسیه یکی از مهم ترین نهادهای علمی معتبر به شمار می آید.