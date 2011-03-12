آیه روز:

إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِکَ أَن یَکُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِینَ .

مساجد خدا را تنها کسانى آباد مى‏کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده‏اند پس امید است که اینان از راه‏یافتگان باشند .

سوره توبه، آیه 18

حدیث امروز:

رسول خدا (ص) فرمودند:



إذا أرَدتَ أن یُثرِی اللهُ ما لَکَ فَزَکِّهِ.



هر گاه خواستی خداوند دارایی تو را زیاد کند، زکات آن را بپرداز.

بحار‌الأنوار، ج96، ص23

