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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۷:۴۵

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پرداخت زکات مال و همینطور صدقه از عوامل افزایش روزی و برکت بوده، رضایت خداوند متعال و خشنودی همنوعان را موجب می‌شوند.

 آیه روز:

إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِکَ أَن یَکُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِینَ .

مساجد خدا را تنها کسانى آباد مى‏کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده‏اند پس امید است که اینان از راه‏یافتگان باشند .

سوره توبه، آیه 18

حدیث امروز:

رسول خدا (ص) فرمودند:

إذا أرَدتَ أن یُثرِی اللهُ ما لَکَ فَزَکِّهِ.

هر گاه خواستی خداوند دارایی تو را زیاد کند، زکات آن را بپرداز.

بحار‌الأنوار، ج96، ص23
 

کد مطلب 1265379

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