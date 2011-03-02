به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اصلی این کتاب نبرد جهانی بر سر مواد خام است و نویسندگانش به جایی می‌رسند که انهدام دنیا را پیش‌بینی کنند؛ اقدامی که هدفش برقراری توازن در قدرت جهانی است!

کتاب "جنگ سرد نوین" دربردارنده آمارهای دقیق و تحلیل‌های ساده و قابل فهم است و به همین دلیل برای بسیاری از دانشجویان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، مدیران، سیاستمداران و اقتصاددانان قابل استفاده است.

جمله‌ای که پشت جلد کتاب و احتمالاً به عنوان تحلیل نهایی نویسندگان آن آمده است، این عبارت است؛ پایه‌های هستی هر دم بیشتر می‌لرزند؛ خطر انهدام جهان در پیش است!

کتاب "جنگ سرد نوین" شامل 7 بخش است که در مجموع 31 سرفصل دارند و در انتهای کتاب نیز دو پیوست درباره موضوع اصلی کتاب آمده است.

درگیری بر سر مواد خام، ذخایر و مصرف، تولیدکنندگان مواد خام، فلزات و سنگ‌ها، منابع طبیعی، انرژی‌های آتی و دایره‌المعارف مواد خام عناوین بخش‌های هفتگانه کتاب "جنگ سرد نوین" را شامل می‌شوند.

کتاب 385 صفحه‌ای "جنگ سرد نوین" در شمارگان 4000 نسخه و با بهای 9000 تومان در کتابفروشی‌ها عرضه می‌شود.