اخبار کوتاه ورزشی استان گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یک دوره مسابقه کشتی آلیش با حضور تیمهای رامیان، آزادشهر، حسین آباد، کلاله، گالیکش و مراوه تپه به میزبانی رامیان برگزار شد.

در این مسابقات تیم گنبد با 38 امتیاز، حسین آباد با 30 امتیاز و آزادشهر با 28 امتیاز و رامیان با 16 امتیاز مقامهای اول تا چهارم رده بندی تیمی را کسب کردند.

برگزاری مسابقات تیراندازی بانوان



مسابقات تیراندازی بانوان در دو رشته تپانچه و تفنگ بادی با حضور 4 تیم لشکر 30 پیاده الف، بسیج منازل کوی سازمانی کشکر 30 ، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر و لشکر 30 پیاده گرگان ب با شرکت 75 نفر در سالن تیراندازی لشکر 30 گرگان برگزار شد.

در تپانچه خانمها پریچهر ملک سوادکوهی از نوشهر ، اشرف نادری از لشکر 30 الف و حدیث رزم گیر از لشکر 30 الف و در رشته تفنگ نیز خانمها سیما حسین زاده از نوشهر ، زینب امین زاده از لشکر 30 الف و فیروزه حسینی از بسیج لشکر مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.



در قسمت تیمی نیز لشکر 30 الف به مقام قهرمانی رسید و تسمهای بسیج لشکر 30 و دانشگاه علوم دریایی نوشهر دوم و سوم شدند.



حضور موفق بانوان رزمی کار گلستان در مسابقات کشوری

مسابقات قهرمانی کشور بانوان سبک سوپر کنتاکت کیک بوکسینگ فدراسیون رزمی به میزبانی لرستان برگزار شد که تیم اعزامی استان گلستان با 11 نفر توانست مقامهای خوبی در این مسابقات کسب نماید.



در این مسابقات خانمها زینب تازیکه ، فاطمه یخکش ، محدثه انتصاری مقام دوم اوزان خود و خانمها زینب کلیائی ، فاطمه سارانی و فائزه ره اندوز مقام سوم اوزان خود را کسب کردند.



کسب مدال کشتی گیران گلستان در مسابقات کشتی بین المللی جام تختی

در سی و یکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد گرامیداشت دهه مبارک فجر جام جهان پهلوان تختی که در جزیره کیش برگزار شد، حسن طهماسبی در وزن 74 کیلو مدال طلا و یاسر حیدرقلی نژاد در وزن 55 کیلو مدال برنز را بر گردن آویختند.

در این دوره از مسابقات که با حضور کشتی گیرانی از کشورهای مختلف از جمله ایران، امریکا، روسیه، ترکیه، قرقیزستان، کره شمالی و مغولستان در سالن المپیک جزیره کیش برگزار شد، حسن طهماسبی از استان گلستان در وزن 74 کیلوگرم با غلبه بر حریف خود مدال طلا وزن 74 کیلوگرم مقام قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.



همچنین یاسر حیدرقلی نژاد در وزن 55 کیلو مدال برنز مسابقات را به ارمغان آورد.