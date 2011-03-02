رشد 20 درصدی صادرات از کشور/ ایران در زمره 17 کشور برتر اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مسعود موحدی در جمع اصناف و واحدهای تولیدی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در سایه کلمه حق و نفس حق امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظامی تاثیرگذار در سطح بین المللی است و جایگاه شایسته ای از نظر سیاسی در جهان دارد.

وی افزود: این در حالیست که در بسیاری از معادلات منطقه ای همه به این نگاه می کنند که موضع جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بر بسیاری از کشورهای منطقه تاثیر معنوی گذاشته است و قلب ملت ها را تسخیر کرده است.

موحدی با اشاره به تاثر انقلاب ایران در جنبشهای ملتهای مسلمان، ادامه داد: امروز ملت ها در سراسر خاورمیانه شعارهای ملت ایران در سال 57 را فریاد می زنند و این ملت ها هم بدنبال انقلاب و ایجاد نظامی مبتنی بر نظام اسلامی هستند.

وی با ااره به نتایج طرح هدفمندی یارانه ها، بیان داشت: امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران شاهد این هستیم که در شیوه های مصرف و رفتار مردم اتفاقات خوبی افتاده است که جای قدردانی فراوان دارد.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور با اشاره به اینکه کشور ما جز 17 کشور برتر دنیا در زمینه های اقتصادی است، بیان داشت: با هدفمندی یارانه ها در کشور در راستای رفع فاصله طبقاتی اتفاقات قابل توجهی رخ داده ولی هنوز کشور ما به آن جایگاه شایسته خود در دنیا نرسیده است.

موحدی افزود: لازمه رسیدن کشور ما به جایگاه شایسته خود در زمینه اقتصادی در جهان این است که اصل 44 قانون اساسی و طرح های هفتگانه دولت که یکی از آنها هدفمندی یارانه ها است بخوبی انجام شوند.

وی گفت: همه باید دست در دست هم داده و به افق های بزرگ فکر کنیم و ببینیم چگونه می توان کالاهای خود را از مرزها عبور داده و کالاهای با کیفیت را صادر کنیم.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور خاطرنشان کرد: علت تحریم های ایجاد شده برای کشور ایران این است که دشمنان می خواهند جایگاه اقتصادی کشور ما را بگیرند چون نمی توانند جایگاه سیاسی کشور ما را پایین بیاورند.

موحدی با اشاره به بی تاثیری تحریم ها در حوزه صادرات ایران، تصریح کرد: با پیش بینی های صورت گرفته امیدواریم که در کشور میعانات گازی ما از مرز 30 میلیارد دلار بگذرد.

وی گفت: عرضه کالاهای ایرانی در بازار جهانی یک صحنه رویارویی است که صدای مقاومت و انقلاب کشور را به جهانیان می رساند.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور اظهار داشت: با وجود مشکلات مربوط به تحریم کشور و عدم اجازه تبادلات بانکی برای کشور ایران، پیش بینی می شود امسال در زمینه صادرات بیش از 20 درصد نسبت به سنوات گذشته رشد داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت بدنبال این است که هزینه های خود را از اتکا به نفت جدا کرده و بر مبنای مالیات کارهایش را پیش ببرد، یادآور شد: اگر ما به افق های دور دست نگاه کنیم می توانیم به افق چشم انداز 1404 برسیم تا از این طریق بتوانیم قدرت اول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه شویم.

موحدی در مورد طرح هدفمندی یارانه ها در کشور بیان داشت: با اجرای این طرح کار بزرگی در کشور صورت گرفت و با توجه به پیش بینی های عجیبی که در مورد این طرح از سوی مخالفان مطرح می شد ولی با برنامه ریزی دقیق و اعتماد مردم و همراهی قشرهای مختلف از صنوف و بازرگانان و بخش های تولیدی خیلی خوب و به قاعده کار انجام شد.

وی گفت: استان لرستان یکی از منظم ترین استان ها در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بوده است که از مردم این استان باید تشکر بعمل آید.

قائم مقام وزیر بازرگانی کشور اظهار داشت: منابع موجود در بحث توانمندی یارانه ها محدود است زیرا قرار است درصد زیادی از این منابع به مردم بازگردانده شود تا شکاف طبقاتی موجود در کشور کم شود.