به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان قبل از ظهر چهارشنبه در خصوص تشریح برنامه‌های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همه ساله هفته منابع طبیعی در کشور از تاریخ 15 لغایت 21 اسفندماه برگزار می‌شود و امسال این هفته با شعار «مدیریت جامع آبخیز‌ها، ضامن امنیت حیاتی» برگزار می‌گردد.



وی از افتتاح 12 پروژه و 35 سازه در حوزه‌های مختلف فعالیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همزمان با هفته منابع طبیعی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 10 پروژه در حوزه آبخیزداری می‌باشد که از میان آن‌ها می‌توان پروژه آبخیزداری حوزه سدکبار، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه کهک، مهرزمین، سلمان و... اشاره کرد.



عفتان اضافه کرد: همچنین از مجموع 12 پروژه، 2 پروژه مربوط به تولید و کاشت نهال می‌باشد که شامل پروژه تولید نهال در نهالستان جنگلی و تجهیز و نگهداری نهالستان‌ها و عملیات بیولوژیک بیابانزدایی در منطقه کوه نمک هستند.



افتتاح چندین پروژه با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان در سال جاری



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم میزان اعتبار این پروژه‌ها را 787 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: همچنین امسال در دهه مبارک فجر و هفته دولت، چندین پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در استان به بهره برداری رسید که میزان اعتبار کل پروژه‌های افتتاح شده در سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است.



آموزش 2500 دانش آموز با موضوع حفظ و نگهداری منابع طبیعی در این هفته



وی در ادامه با بیان اینکه عمده فعالیت‌ها در این هفته با هدف فرهنگ سازی در ایجاد، حفظ و نگهداری از منابع طبیعی تدارک دیده شده است، اظهار داشت: در این راستا در هفته منابع طبیعی نمایشگاهی با موضوع آموزش نحوه کاشت و نگهداری از درختان برای دانش آموزان برپا خواهد شد که در آن به تعداد 2 هزار و 500 نفر از دانش آموزان آموزش‌های لازم داده می‌شود.



توزیع 200 هزار اصله نهال از سوی اداره کل منابع طبیعی استان



عفتان در خصوص دیگر برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در این هفته گفت: نواختن زنگ سبز در یکی از مدارس استان، مراسم غرص نهال با همکاری بسیجیان بسیج سازندگی و همیاران طبیعت، گردهمایی قضات بخش‌ها و نواحی استان با موضوع چگونگی جلوگیری و برخورد با متعرضین به منابع طبیعی، توزیع 200 هزار اصله نهال در بین مردم شهر‌ها و روستاهای استان با همکاری جمعیت هلال احمر، برگزاری نشستی با عنوان منابع طبیعی، افزایش پوشش گیاهی، کاهش آثار بلایای طبیعی و با هدف انتقال یافته‌های تحقیقاتی در این خصوص با حضور اساتید و صاحب نظران، رژه یگان‌های حفاظت و... از جمله دیگر برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی استان در این هفته می‌باشد.