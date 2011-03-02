  1. استانها
  2. قم
۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

12 پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری قم افتتاح می‌شود

12 پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری قم افتتاح می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 12 پروژه و 35 سازه در این حوزه در استان افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد عفتان قبل از ظهر چهارشنبه در خصوص تشریح برنامه‌های هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همه ساله هفته منابع طبیعی در کشور از تاریخ 15 لغایت 21 اسفندماه برگزار می‌شود و امسال این هفته با شعار «مدیریت جامع آبخیز‌ها، ضامن امنیت حیاتی» برگزار می‌گردد.

وی از افتتاح 12 پروژه و 35 سازه در حوزه‌های مختلف فعالیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری همزمان با هفته منابع طبیعی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 10 پروژه در حوزه آبخیزداری می‌باشد که از میان آن‌ها می‌توان پروژه آبخیزداری حوزه سدکبار، عملیات آبخیزداری و آبخوانداری حوزه کهک، مهرزمین، سلمان و... اشاره کرد.

عفتان اضافه کرد: همچنین از مجموع 12 پروژه، 2 پروژه مربوط به تولید و کاشت نهال می‌باشد که شامل پروژه تولید نهال در نهالستان جنگلی و تجهیز و نگهداری نهالستان‌ها و عملیات بیولوژیک بیابانزدایی در منطقه کوه نمک هستند.

افتتاح چندین پروژه با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان در سال جاری

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم میزان اعتبار این پروژه‌ها را 787 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: همچنین امسال در دهه مبارک فجر و هفته دولت، چندین پروژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در استان به بهره برداری رسید که میزان اعتبار کل پروژه‌های افتتاح شده در سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان بوده است.

آموزش 2500 دانش آموز با موضوع حفظ و نگهداری منابع طبیعی در این هفته

وی در ادامه با بیان اینکه عمده فعالیت‌ها در این هفته با هدف فرهنگ سازی در ایجاد، حفظ و نگهداری از منابع طبیعی تدارک دیده شده است، اظهار داشت: در این راستا در هفته منابع طبیعی نمایشگاهی با موضوع آموزش نحوه کاشت و نگهداری از درختان برای دانش آموزان برپا خواهد شد که در آن به تعداد 2 هزار و 500 نفر از دانش آموزان آموزش‌های لازم داده می‌شود.

توزیع 200 هزار اصله نهال از سوی اداره کل منابع طبیعی استان

عفتان در خصوص دیگر برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در این هفته گفت: نواختن زنگ سبز در یکی از مدارس استان، مراسم غرص نهال با همکاری بسیجیان بسیج سازندگی و همیاران طبیعت، گردهمایی قضات بخش‌ها و نواحی استان با موضوع چگونگی جلوگیری و برخورد با متعرضین به منابع طبیعی، توزیع 200 هزار اصله نهال در بین مردم شهر‌ها و روستاهای استان با همکاری جمعیت هلال احمر، برگزاری نشستی با عنوان منابع طبیعی، افزایش پوشش گیاهی، کاهش آثار بلایای طبیعی و با هدف انتقال یافته‌های تحقیقاتی در این خصوص با حضور اساتید و صاحب نظران، رژه یگان‌های حفاظت و... از جمله دیگر برنامه‌های اداره کل منابع طبیعی استان در این هفته می‌باشد.

کد مطلب 1265385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها