ستاد ویژه تامین کالا در پارس جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت درب انبارهای شرکتهای تابع وزارت نفت برای تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز فازهای مختلف پارس جنوبی گشوده شده است.

براین اساس مقرر شده با بازگشایی درب انبارهای کالای چهار شرکت اصلی و زیر مجموعه وزارت نفت، تمامی کالا و تجهیزات مورد نیاز این میدان مشترک گازی با قطر تامین شود.

از سوی دیگر باتوجه به سیاست وزارت نفت در دولت دهم مبنی بر افزایش سهم سازندگان داخلی در تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز طرحهای مختلف صنعت نفت، تاکنون حدود 70 درصد ساخت تجهیزات مورد نیاز فازهای جدید پارس‌ جنوبی به سازندگان داخلی واگذار شده است.

کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور امسال استفاده 29 میلیارد و 480 میلیون دلاری از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای توسعه پارس جنوبی را به وزارت نفت ابلاغ کرده بود.

بر این اساس خرداد ماه سال‌جاری قرارداد هشت فاز جدید پارس جنوبی به ارزش تقریبی 21 میلیارد دلار با کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی امضا شده بود که پیش بینی می شود با توسعه فازهای باقیمانده باید تا سال 1392 میزان برداشت گاز ایران با شریک قطری برابر شود.

برای توسعه فازهای باقی مانده پارس جنوبی در مجموع باید 300 حلقه چاه گازی در خلیج فارس حفاری شود که با توسعه 29 فاز پارس جنوبی روزانه 300 میلیون دلار درآمد نصیب کشور می شود.

در حال حاضر ظرفیت تولید گاز طبیعی از پارس جنوبی 220 تا 240 میلیون متر مکعب بوده که با توسعه تمامی فازهای باقیمانده این میدان مشترک ظرفیت تولید گاز به حدود 700 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.

مطابق با برنامه زمان بندی شرکت ملی نفت ایران باید تولید زودهنگام گاز از چهار فاز 15 تا 18 این میدان مشترک با قطر تا پاییز سال آینده اجرایی شود.