پروژه های شهرستان پلدختر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، مرضیه وحید دستجری صبح چهارشنبه در بدو ورود به شهرستان پلدختر در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

همچنین در این سفر وزیر بهداشت و درمان بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر را افتتاح کرد. این بیمارستان در زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع و با زیربنای 9 هزار مترمربع بعد از 25 سال در این شهرستان احداث شده است.

برای این بیمارستان که دارای بخش های داخلی، جراحی، چشم، اورولوژی، زنان، اطفال، آزمایشگاه، رادیولوژی و سی سی یو است بیش از 65 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر خود به شهرستان پلدختر سالن 12 هزار و 964 مترمربعی این شهرستان را افتتاح کرد.

این سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات کمک به مناطق نفت خیز در مدت زمان چهار ماه احداث شده است.