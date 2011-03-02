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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

با حضور وزیر بهداشت؛

پروژه های شهرستان پلدختر افتتاح شد

پروژه های شهرستان پلدختر افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: پروژه های ورزشی و درمانی شهرستان پلدختر با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، مرضیه وحید دستجری صبح چهارشنبه در بدو ورود به شهرستان پلدختر در گلزار شهدای این شهر حضور یافت و به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.

همچنین در این سفر وزیر بهداشت و درمان بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر را افتتاح کرد. این بیمارستان در زمینی به مساحت 40 هزار مترمربع و با زیربنای 9 هزار مترمربع بعد از 25 سال در این شهرستان احداث شده است.

برای این بیمارستان که دارای بخش های داخلی، جراحی، چشم، اورولوژی، زنان، اطفال، آزمایشگاه، رادیولوژی و سی سی یو است بیش از 65 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر خود به شهرستان پلدختر سالن 12 هزار و 964 مترمربعی این شهرستان را افتتاح کرد.

این سالن ورزشی با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات کمک به مناطق نفت خیز در مدت زمان چهار ماه احداث شده است.

کد مطلب 1265391

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