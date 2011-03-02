آثار هنرمندان زنجانی به سومین نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی فجر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی که در هفت رشته شامل خوشنویسی، نقاشی، پوستر، سفال و سرامیک، نگارگری، عکاسی و کاریکاتور برگزار شد، پنج هزار و 88 نفر با 21 هزار و 796 اثر شرکت داشتند که در نهایت هزار و 176 اثر از 87 هنرمند به نمایشگاه هنرهای تجسمی راه یافتند.

در این جشنواره مهدی خدایی از هنرمندان زنجان و مسئول واحد تجسمی حوزه هنری، در بخش عکاسی شرکت داشتند و اثر ایشان از بین 210 اثر از 157 هنرمند عکاس به نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی فجر راه پیدا کرد.

در ضمن حمیدرضا بازرگانی از عکاسان و هنرمندان زنجانی، در بخش عکاسی این جشنواره شرکت داشتند و اثر ایشان نیز به نمایشگاه بین المللی هنرهای تجسمی فجر راه یافت.

همچنین همزمان با روزهای پایانی نمایشگاه نقاشی ایرانی، مراسم اختتامیه این نمایشگاه عصر پنجشنبه 12 اسفند ماه ساعت 16 عصر در محل نگارخانه مولانا عاصم زنجانی برگزار می شود.

نقاشی های رضا اصل نجفی فرد، با مضامین تاریخ اسلام و مفاهیم ادبی و عرفانی به مدت 10 روز در محل نگارخانه مولانا عاصم زنجانی مورد بازدید عموم قرار گرفته است.

مراسم با پرسش و پاسخ پیرامون آثار این هنرمند نقاش ایرانی در محل نگار خانه برگزار خواهد شد.



