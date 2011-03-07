سازمان ملل نیروی حافظ صلح به لیبی اعزام کند

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به قوت گرفتن احتمال حضور نظامی امریکا در لیبی گفت: علی رغم ادعاهای مکرر آمریکا و متحدانش درباره دفاع از حقوق بشر و دموکراسی شاهدیم که در لیبی این موارد به صراحت زیر پا گذاشته می شود و آمریکا نه تنها از مردم این کشور حمایت نمی کند بلکه با دخالت نظامی قصد حفظ وضع موجود را دارد.

وی ادامه داد: این وظیفه بر عهده شورای امنیت است که کشوری که مردمش را قتل عام و بمباران می کند را محکوم کند و جلوی این کشتار را بگیرد.

حسینی تاکید کرد: سازمان ملل باید برای جلوگیری از کشتار بیشتر نیروی حافظ صلح به لیبی ارسال و آمریکا هم علنا کشتار مردم لیبی را محکوم کند و همه اقدامات باید در چارچوب سازمان ملل باشد.

