افزایش درآمد بیمه ای صندوق تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمت الله حافظی با اشاره به میانگین درآمد 950 میلیارد تومانی تامین‌اجتماعی در 6 ماهه اول سال جاری، تداوم روند رو به رشد درآمدهای تامین‌اجتماعی را زمینه ‌ساز رفع موانع و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در حوزه تامین‌اجتماعی ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه درآمد صندوق تامین‌اجتماعی روند رو به رشدی داشته است، افزود: این روند افزایشی نشان دهنده همکاری کارکنان با مدیریت صندوق تامین‌اجتماعی و عزم جدی خانواده تامین‌اجتماعی برای ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان است.

حافظی همچنین از دریافت 1050 میلیارد تومان سود از شرکت سرمایه‌ گذاری تامین‌اجتماعی طی سال جاری خبر داد و افزود: در رابطه با مصارف اقدامات گسترده ای برای صرفه جویی و کنترل هزینه‌ها صورت گرفت و به خصوص در بخش درمان مستقیم برنامه‌هایی برای استفاده بهینه از منابع پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی به روز شدن پرداخت مطالبات بخش درمان غیرمستقیم صندوق تامین ‌اجتماعی را نتیجه این اقدامات دانست و گفت: در حال حاضر صندوق تامین‌ اجتماعی تمام مطالبات بیمارستانها و مراکز درمانی دانشگاهی و خصوصی و همچنین پزشکان، دندانپزشکان و داروخانه ‌ها را بر اساس قانون بودجه سال 89 پرداخت می کند و در مهلت 3 ماهه تعیین شده تمامی مطالبات این بخش قابل پرداخت است. هم اکنون پرداخت مطالبات درمان غیرمستقیم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 ماه زودتر پرداخت می شود.

حافظی خارج شدن صندوق تامین‌اجتماعی از وضعیت انفعالی را از دیگر برنامه‌ها و اولویتهای این صندوق عنوان کرد و ادامه داد: برقراری ارتباط موثر با مجلس شورای اسلامی، وزارت رفاه، وزارت کار، وزارت صنایع و استانداران از برنامه‌های اصلی تامین‌اجتماعی است که مدیران استانی و ستادی باید به این الگو توجه داشته باشند.

وی از معاونت حقوقی و امورمجلس صندوق تامین‌اجتماعی خواست که با توجه به بررسی بودجه سال 90 در کمیته تلفیق، با تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، آنان را در جریان برنامه‌های این صندوق در جهت خدمت رسانی مناسب تر به بیمه ‌شدگان قرار دهد.