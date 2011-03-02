ارزیابی عملکرد رسانه های غربی در قبال تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی انجمن دفاع از قربانیان ترور خاورمیانه در تحلیلی به موضع دوگانه رسانه های غربی در جنگ علیه تروریسم و حمایت آنها از گروهک تروریستی منافقین پرداخت و نوشت : واضح است که روزنامه "اسپکتیتر" معیارهایی کاملا دوگانه درباره موضوع تروریسم اتخاذ کرده است. زمانیکه در بحران اکتبر 1970 کانادا، مردم غیر نظامی توسط بمب های گروه تروریستی "جبهه آزادی کبک" در کبک کانادا مجروح شده و مقامات رسمی ربوده و کشته شدند، روزنامه اسپکتیتر موضع بسیار محکمی را علیه تروریسم اتخاذ کرده بود. اکنون حمایت از احیای مجدد گروهک تروریستی مجاهدین خلق به چه دلیلی باید صورت گیرد؟

"برندن استون رئیس مشترک "ائتلاف همیلتون برای توقف جنگ کانادا ، جوابیه ای را با عنوان "استانداردهای دوگانه در مقابل تروریسم" در پاسخ به مطلب چاپ شده در روزنامه اسپکتیتر کانادا منتشر کرد و اعتراض خود را در برابر اقدام این روزنامه برای چاپ مطلبی در حمایت از گروهک تروریستی منافقین اعلام کرد.

در مطلب برندن استون که در پاسخ به گزارش مندرج در روزنامه اسپکتیتر 11 فوریه با عنوان " اعتراضات مصر سبب تحریک ایران" نوشته شد، آمده است : به نظر می رسد هر موضوعی که به نحوی به انتقاد از ایران مربوط باشد می تواند به درد روزنامه شما بخورد و منبع اطلاعات نیز برایتان اهمیتی ندارد. مقاله ای که چاپ کرده بودید سعی داشت گروه تروریستی مجاهدین خلق ایران را یک گروه مشروع و قانونی جلوه دهد؛ گروهی که به عقیده نویسنده آن مطلب حتی باید از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا حذف شود. این گروه که پس از سال 1979 توسط گروهی برای کسب قدرت تشکیل شده بود، با انجام فعالیت های و حملات تروریستی باعث مرگ 1200 غیر نظامی در ایران شده است.

بخشی از این فعالیت های تروریستی عبارتند از:

ژوئن 1981 : بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی ایران، کشتن(شهادت) رئیس دیوان عالی ایران، 19 نفر از اعضای پارلمان ایران، 5 عضو کابینه و 47 نفر دیگر

ژوئن 1981: ترور ناموفق رهبر انقلاب ایران آیت الله خامنه ای

اوت 1981: بمب گذاری دفتر رئیس جمهور ایران ، علی رجایی و کشتن(شهادت) وی و نخست وزیر ایران و یک فرد دیگر

بمب گذاری در مغازه ها و تاکسی ها در نقاط مختلف پایتخت ایران ، تهران

وی تاکید کرد: گستره فعالیت های این سازمان تروریستی زمانیکه در آوریل سال 1992 سفارت ایران در اوتاوا توسط گروهی منتسب به مجاهدین خلق مورد حمله قرار گرفت، به کانادا نیز رسید. گروهی با حمله به سفارت و غارت آن سبب شکسته شدن بازوی سفیر ایران نیز شدند. این بخشی از حملات سازمان یافته این سازمان علیه سفارتخانه های ایران در کشورهای اروپایی در همان روز بود.



سازمان مجاهدین خلق هیچ گونه جایگاه مردمی در هیچ کدام از کشورهای دنیا ندارد و تنها با کمکهای خارجی فعالیت می کند. این سازمان یک فرقه تروریستی کوچک است که اعضایش فقط به خاطر ظرفیت برای ایجاد خشونت با هم متحد شده و هیچ گونه تعهد و وفاداری به هیچ کشوری ندارند .

به گفته برندن استون، سازمان مجاهدین خلق هیچ گونه جایگاه مردمی در هیچ کدام از کشورهای دنیا ندارد و تنها با کمکهای خارجی فعالیت می کند. در طول جنگ 1980 تا 1988 بین ایران و عراق که توسط "صدام" دیکتاتور سابق این کشور آغاز شد و توسط آمریکا عربستان سعودی ، کویت و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس تامین مالی شد، سازمان مجاهدین خلق توانست پایگاهی را در داخل عراق با نام کمپ اشرف احداث کند. به این ترتیب زمانی که ایران مورد حمله قرار گرفته بود، مجاهدین خلق به کشور دشمن پناهنده شد.

برندن استون در ادامه این مطلب نوشت : مجاهدین خلق ایران یک فرقه تروریستی کوچک است که اعضایش فقط به خاطر ظرفیت برای ایجاد خشونت با هم متحد شده و هیچ گونه تعهد و وفاداری به هیچ کشوری ندارند. هرچند در مقاله روزنامه اسپکتیتر از جنبشهای مردمی زیادی در خاورمیانه با عنوان افراط گرا یاد شده که یکی از آنها حزب الله لبنان است و حمایت بخش اعظم پارلمان لبنان را جذب کرده و دیگری حماس در غزه است که با انتخابات به قدرت رسیده است.

وی معتقد است: چگونه روزنامه اسپکتیتر می تواند مقاله ای را چاپ کند که فعالیتهای یک گروهک تروریستی را برای دموکراسی خواهی در ایران تایید کند، این در حالی است که همین مقاله به انتقاد از جنبشها و مقاماتی می پردازد که نمایانگر حداقل بخشی از جریانهای دموکراسی خواه در خاورمیانه است.