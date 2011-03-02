وصول درآمدهای عمومی گلستان نیازمند عزم همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا ظهر چهارشنبه در جلسه دو هفتگی ذیحسابان و مدیران امور مالی دستگاههای اجرایی استان گفت: وصول درآمدهای عمومی سبب افزایش تخصیص اعتبارات استانی می شود.

مهدوی نیا از الزامات دیگر ذیحسابان را با توجه به پایان سال 89 ، وحدت رویه و هماهنگی در امور مربوط به حسابها و ارائه گزارشات به موقع مالی بیان کرد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی گلستان در پایان با تقدیر از تلاشهای یکساله ذیحسابان، آقایان "جواد رحمانی و محمد مهدی نادری" را به ترتیب به عنوان روسای گروه نظارت مالی و اداره اموال و اوراق بهادار سازمان معرفی کرد.

نحوه اعمال افزایش هزینه حامل های انرژی در مناقصات دارایی های سرمایه ای تملک، تصویب نامه حقوق و مزایای حالت اشتغال ایثارگران، ماده پنج آیین نامه اجرایی جزء(ص) بند 2 بودجه 89، قانون ادغام سازمانهای تربیت بدنی و جوانان، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی یا سایر نیروها و خبر بررسی طرح پرداخت کارت اعتباری به کارکنان دولت، بخشنامه ها و دستور العمل هایی بودند که در این جلسه ذیحسابان ، قرائت و حول آنها بحث و تبادل نظر شد.

جلسه ذیحسابان هر دو هفته یکبار با هدف وحدت رویه در امور مالی دستگاههای اجرایی استان برگزار می شود.