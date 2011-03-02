صادرات زعفران خراسان رضوی 40 درصد افزایش یافت

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، در خصوص قیمت زعفران اظهار داشت: قیمت زعفران بستگی به میزان تولید در هر سال دارد و با توجه به افزایش تولید در سال جاری، قیمت زعفران نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام نوروز و همزمان با ورود زائران علی بن موسی‌الرضا(ع) پیش‌بینی‌های لازم جهت بازرسی، نظارت، کنترل قیمت و کیفیت زعفران در واحدهای عرضه کننده انجام شده است.

میری در خصوص وضعیت بازار گفت: بازار شهر مشهد وابسته به تعداد زائران است، به همین جهت با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته و کاهش قیمت زعفران، وضعیت بازار مطلوب خواهد بود.

رییس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به میزان تولیدات زعفران، پیش‌بینی می‎شود در سال آینده افزایش قیمتی نداشته باشیم.