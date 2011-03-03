سخنرانی 2 ساعته آقای وزیر/ تکذیب پشت تکذیب!

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه آموزش و پرورش این هفته روزهای پرخبری را تجربه کرد که گزیده ای از آن در ادامه می خوانید:

برنامه های تکراری در روز امور تربیتی

امسال نیز همچون سالهای گذشته در روز امور تربیتی مصادف با هشتم اسفند ماه، مراسمی به مناسبت این روز برگزار شد با این تفاوت که امسال برخلاف سالهای گذشته که یک مراسم متمرکز در تهران با حضور معاونان و مربیان پرورشی برگزار می شد، چندین برنامه تکراری و روتین اجرا شد. به طور مثال، روز هشتم اسفند مراسمی در سالن حجاب با میزبانی آموزش و پرورش شهر تهران و سخنرانی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد و روز نهم آموزش و پرورش شهرستانهای تهران مراسمی را با همین موضوع و همان مدعوین و سخنرانان در سالن وزارت کشور برگزار کرد.

نکته جالب در اینکه "زکریا یازرلو" معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش در این مراسم حضور نداشت و برای شرکت در مراسم دیگری به همدان رفته بود.



رکورد سخنرانی وزیر آموزش و پرورش

در مراسم روز امور تربیتی که در سالن حجاب برگزار شد، وزیر آموزش و پرورش پس از قرار گرفتن پشت تریبون، نزدیک به دو ساعت سخنرانی کرد که در نوع خود جالب بود. این سخنرانی آنقدر طولانی شد که برخی از مدعوین صندلی های خود را ترک کردند.

تکذیب آمار افروز توسط حاجی بابایی

وزیرآموزش و پرورش در این مراسم، از سخنان "دکتر غلامرضا افروز" رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور که عنوان کرده بود"بیش از 50 درصد بزهکاران کانو‌نهای اصلاح و تربیت شهرهای تهران، شیراز، اهواز، مشهد و زاهدان بازماندگان از تحصیل دوره راهنمایی و اخراج شدگان این دوره هستند" انتقاد و به شدت آن را تکذیب کرد.

حاجی بابایی با اعلام اینکه باید یک هفته مدارس را تعطیل کنیم تا همه جامعه قدر آموزش و پرورش را بدانند، گفت: چنین آماری دروغ است و اشاعه آن توسط رسانه ها آن هم در آستانه هفته امور تربیتی اشتباه است.

وی ادامه داد: چرا یکی از کارشناسان آموزشی از افتخارات هسته ای و المپیادهای علمی و عملکرد آموزش و پرورش طی 30 سال گذشته که میلیونها معلم آن را رقم زدند، سخن نمی گوید و به یکباره همه اینها را کنار گذاشته و به آمار دانش آموزان بزهکار اشاره می کند.



تکذیب آمار وجود 100 هزار فرهنگی دیپلم و زیر دیپلم

تکذیبیه های آقای وزیر به سخنان دکتر افروز در هفته جاری ختم نشد و وی رسمی ترین آمار وزارتخانه خود را که به گفته اسدی گرمارودی رئیس مرکز آمار و فناوری آموزش و پرورش دقیق ترین آمار در طول تاریخ آموزش و پرورش است، نیز تکذیب کرد.

موضوع از این قرار بود که هفته گذشته مرکز آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود که 100 هزار نفر از فرهنگیان این وزارتخانه دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند.

خبرنگاری وقتی این آمار را به وزیر آموزش و پرورش ارائه داده است، دکتر حاجی بابایی به سرعت و با صراحت آن را تکذیب کرده و گفته است:" این آمار غیرواقعی است."

بد نیست آقای وزیر از رئیس مرکز آمار خود بخواهد آماری را که در اختیار رسانه ها قرار داده در اختیار وی هم قرار دهد.

حاجی بابایی: از آموزش و پرورش به زور هم نمی روم

حاجی‌بابایی که این هفته ، روزهای پرکاری را بایت سخنرانی داشت در همایش امور تربیتی آموزش و پرورش شهرستانهای تهران گفت: «آنقدر در آموزش و پرورش می‌مانم تا به زور مرا بیرون بیندازند و به هیچ چیز جز آموزش و پرورش فکر نمی‌کنم بنابراین همه به آموزش و پرورش کمک کنند تا به اهدافش برسد».

حاجی بابایی برای بار چندم در طول وزارت خود این تفال خود به حافظ را در زمانی که پیشنهاد وزارت به او شده بود خواند که" «یا کار به کام دل مجروح شود / یا مُلک تنم مَلِک بی‌روح شود/ امید من آن است به درگاه خدا / که ابواب سعادت همه مفتوح شود».

مدارس 6-3-3

ماه اسفند گویا زمان تصویب طرح ها و برنامه های آموزش و پرورش است، پس از تصویب تعطیلی روزهای پنجشنبه مدارس ابتدایی در شورای عالی آموزش و پرورش، نظام آموزشی 6-3-3 نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و قرار است از سال تحصیلی آینده اجرا شود.

البته تا کنون هیچیک از مسئولان آموزش و پرورش درباره جزئیات اجرای آن سخنی نگفته اند.