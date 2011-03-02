500 هزار اصله نهال رایگان در استان قزوین توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین میر حامد اختری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته منابع طبیعی اظهار داشت: درهفته منابع طبیعی توزیع این نهال ها در استان قزوین آغاز شده که نهال های آماده توزیع از ارقام اصلاح شده و مرغوب انواع سرو، زبان گنجشک، زیتون تلخ، کاج، افرا، اقاقیا و عرعر است.

وی افزود: این تعداد نهال در قالب طرح ملی نهضت سبز بین مردم، ادارات دولتی و سایر نهادهای استان توزیع می شود.

اختری شعار امسال را مدیریت جامع آبخیزها، ضامن امنیت حیاتی اعلام و در ادامه از برگزاری بیش از 30 عنوان برنامه به مناسبت هفته منابع طبیعی در این استان خبر داد و تصریح کرد: هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفندماه برگزار می شود و ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز ازاهداف برنامه های این هفته است.

به گفته وی مراسم هفته منابع طبیعی در استان با اجرای برنامه درختکاری در گلزار شهدا و جوار شهدای گمنام شهرستان البرز و مدارس استان آغاز می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین افتتاح پروژه های آبخیزداری، گردهمایی آموزشیاران نهضت سواد آموزی، دیدار با امام جمعه، گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی و قضات و تحویل اسناد طرح های مرتعداری را از اهم برنامه های این هفته عنوان کرد.

اختری اظهارداشت: در این هفته همچنین در تمامی شهرستانهای استان قزوین برنامه های درخت کاری، برپایی همایش های مختلف، نواخته شدن زنگ سبز، کاشت نهال در اماکن زیارتی و تفریحی و مدارس شهر و روستا و مسابقه دو ومیدانی با حضور دانش آموزان پیش بینی شده است.

این مسئول افزود: برگزاری گردهمایی با سازمان های مختلف و بازدید خبرنگاران از پروژه های منابع طبیعی، بازدید از پروژه زراعت چوب و احداث بادشکن زنده در اراضی باغ فردوس و اراضی مگسال، سخنرانی مدیران در مورد اهمیت منابع طبیعی در نماز جمعه و توزیع بسته های فرهنگی و توزیع نهال و برگزاری هم اندیشی در رابطه با بیابان زدایی با حضور دهیاران و شوراهای اسلامی از دیگر برنامه های این هفته است.

وی اظهار داشت: اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی در سال جاری ضمن بررسی پرونده های اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح 30 هزار و 533 هکتار نسبت به آزاد سازی شش هزار و 74 هکتار از این اراضی به نفع مردم اقدام کرد که مابقی آن در حدود 24 هزار هکتار اراضی ملی به مالکیت دولت در آمد.

وی مجموع پرونده های اعتراضی را 200 فقره اعلام کرد و گفت: امسال به 90 فقره از پرونده ها رسیدگی شد و 110 پرونده باقی مانده در دست بررسی است.

اختری میزان اراضی اوقافی موجود در استان را در حدود 80 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: قزوین جزء معدود استانهایی است که بدون داشتن اختلاف با اداره اوقاف هیچ مشکلی در این زمینه ندارد.