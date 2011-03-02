موسسات ارزشی پیشتاز در بانکداری اسلامی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا دهناد در دیدار مدیرکل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان قم با تاکید بر اینکه موسسات ارزشی باید پیشتاز در بانکداری اسلامی باشند گفت: توقعات از موسساتی چون مهر و بانک انصار به علت اینکه موسساتی ارزشی هستند این است که در بانکداری اسلامی موسساتی پیشتاز باشند.

وی افزود: در هرکجای کشور که مشکلی وجود داشته است با ورود بسیبج مشکلات حل شده و در حوزه بانکداری اسلامی هم این انتظار می‌رود که پیشتاز بانک اسلامی موسسه‌ای با پشتوانه بسیجیان باشد.



دهناد ابراز داشت: اینکه رقابت در میان بانک‌های دولتی و خصوصی نابرابر است امری صحیح است ومنابع باید متعادل توزیع شود و اینکه فقط منابع به سمت بانک‌های دولتی برود مشکل دارد.



نظارت کلان بر بازار پولی یکی از ماموریت‌ها در مدیریت کلان



معاون برنامه ریزی استانداری قم گفت: یکی از ماموریت‌ها در مدیریت کلان نظارت کلان بر بازار پولی استان است و باید از این پول استفاده چند منظوره نمود و آن را در خدمت توسعه استان قرار داد.



وی تصریح کرد: اگر موسسات اعتباری استان سیاستگذاری کلان داشته باشند ضمن اینکه خودشان به سود می‌رسند باعث توسعه استان خواهند شد و اگر با هدف نباشند گرچه در کوتاه مدت موفق‌باشند اما در بلند مدت دچار مشکل خواهند شد.



نقشه کلان طراحی شود



معاون برنامه ریزی استانداری قم بیان داشت: باید نقشه کلانی را برای خود در ۵ سال آینده طراحی نمایید به این دلیل که طرح‌هایی که استان دارد موجب هجوم جمعیت به شهر قم خواهد شد.



وی افزود: طرح‌هایی چون انتقال آب از سرشاخه‌های دز موجب مهاجرت‌ها به قم می‌شود و این امر هم می‌تواند موجب تهدید و هم موجب فرصت باشد که بستگی به این دارد که ما چگونه در خصوص آن برنامه ریزی و عمل کنیم.



قم دارای کارکردهای کشوری است ومختصات یک کشور کوچک را دارد



دهناد تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند قم یک شهربین‌المللی است و اینکه تصور شود قم به عنوان استان شهر است اشتباه است چرا که قم دارای کارکرد‌های کشوری است.



وی افزود: حوزه علمیه، مراکز خدمات، دفتر تبلیغات وسازمان تبلیغات همه مراکزی بین‌المللی هستند که فقط مرکز آن قم است و می‌توان گفت که قم تمام مختصات یک کشور کوچک را دارد.



18 شعبه موسسه مالی اعتباری مهر در قم فعال هستند



درادامه جلسه نیز مدیرکل امور شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان قم با بیان‌اینکه موسسه مالی و اعتباری مهر دارای ۱۸ شبعه فعال در استان قم است، تصریح کرد: این موسسه با ۱۵۰ پرسنل که ۲۰ نفر در ستاد سرپرستی خود و ۱۳۰ نفر دیگر در شعبه‌ها مشغول خدمت رسانی به استان قم است.



محمد رضا پاطلا افزود: این ۱۳۰ نفر در این موسسه ۴هزار میلیارد ریال را مدیریت می‌کنند که امیدورایم در سال آینده به ۶هزار میلیارد ریال برسانیم.



مدیرکل شعب موسسه مالی و اعتباری مهر استان قم تصریح کرد: بیش از یک سوم جمعیت قم سپرده گذاران این موسسه هستند و نزدیک ۴۰۰ هزار نفردر این موسسه اقدام به سپرده گذاری کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰هزار نفر به آن اضافه شود و راهکارهایی در این خصوص ارائه شده است.



پاطلا با اشاره به همکاری خوب موسسه مالی واعتباری مهر با صنعتگران و شرکت‌های خدماتی و تجاری، ‌ گفت: با صنعتگران و شرکت‌ها همکاری و تعاملی خوبی را برقرار نموده‌ایم و برای همکاری با صنعتگران بار‌ها اعلام همکاری نموده‌ایم که ۲طرح در دست بررسی قرار دارد و مستندات برای اختصاص تسهیلات به این ۲طرح در حال بررسی است.