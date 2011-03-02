رحیمی مامور پیگیری مشکلات استان لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در هشتاد و هفتمین سفر استانی خود که به خرم آباد سفر کرده است در ورزشگاه تختی این شهر سخن می گفت در ادامه اظهاراتش گفت: مردم لرستان در پاکی و پایمردی سرآمد ملت ایران هستند.

وی افزود: نقش مردم لرستان در استقلال و عزت ملت ایران یگانه و بی بدیل است و لرستان دیار مهربانی و صلابت و پشت کا رو غیرت است.

رئیس قوه مجریه با اشاره به حضور هوشیارانه مردم لرستان در دوران دفاع مقدس گفت: اگر پیشتازی مردم لرستان در دفاع از مرزهای کشور نبود معلوم نبود سرنوشت جنگ تحمیلی چگونه رقم می خورد؟

رئیس جمهور ادامه داد: مردم لرستان به اثبات رسانده اند که هر جا و در هر عرصه ای کشور به حضور غیرتمدانه آنها نیاز پیدا کرده جوانان لرستان تردید نکرده اند.

احمدی نژاد نقش علمای لرستان در ترویج تعالیم الهی را ماندگار دانست و گفت: لرستان وارث تاریخی بلند آوازه بوده و مردم ایران در طول تاریخ جز خیر چیزی از مردم این دیار ندیده است.

وی در ادامه با تاکید بر ساختن ایران به خصوص این استان گفت: طی دو سفر گذشته تصمیمات خوبی برای لرستان گرفته شد ولی برخی از مصوبات در اجرا با موانعی روبرو شده است.

رئیس جمهور از تصمیم گیری برای رفع این موانع در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد و گفت: امروز در تمام ایران موجب ساختن و کار وجود دارد ولی آنطور که انتظار داشتم در استان لرستان جهش چشم گیر اتفاق نیفتاده است.

وی با اعلام اینکه دولت مصمم است با برنامه ریزی و تلاش عقب ماندگی و فاصله ها را در این استان از بین ببرد گفت: یکی از این برنامه های دولت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و ریشه کنی بیکاری در لرستان است.

احمدی نژاد افزود: ما در سفر دوم به استان لرستان بودجه ارزی خوبی را برای این استان اختصاص دادیم ولی آن بودجه دست نخورده باقی مانده است. لذا امیدواریم در جلسه امروز دولت موانع را برداشته و طرح ها را بررسی و بودجه لازم را اختصاص دهیم.

رئیس جمهور با اعلام اینکه بنا داریم با همت جوانان و کارآفرینان معضل بیکاری را ریشه کن کنیم تصریح کرد: در جلسه امروز هیئت دولت معاون اول به عنوان عنصر معین کابینه مامور پیگیری مشکلات استان خواهم کرد تا پس از پیگیری های لازم گزارش آن را به من اعلام کند.

وی در ادامه با بیان اینکه ساختن کشور لوازمی دارد گفت: کار و تلاش، وحدت و همبستگی و همدلی از مهمترین عوامل ساختن به شمار می رود و من بسیار امیدواریم که با طرح هایی که برای تکمیل سدها و شبکه های آبیاری، موسسات بهداشتی و درمانی، راه و مسکن و بخش های گوناگون در لرستان در نظر بگیریم عاملی برای عمران و پیشرفت این استان شود .

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درس های مکتب پیامبر اکرم (ص) اقامه نماز را وظیفه دولت اسلامی دانست و گفت: نشان اوج عبودیت و عبودیت رمز شکوفایی انسان در زمین است.

احمدی نژاد همچنین فعالیت و کار برای خدا را ماندگار عنوان کرد و گفت: هر کسی کاری را با نام خدا آغاز می کند باید به لطف خدا امیدوار بوده و نباید ضعف و ناامیدی را به دل خود راه دهد.

وی همچنین سخنان خود با اشاره به اتفاقات بعد از انتخابات سال گذشته، گفت: عده ای بریده از انقلاب خواستند دستاوردهای ملت ایران را زیر سئوال ببرند ولی شما پیشگام مقابله با آنها شده و توطئه هایشان را نقش برآب کردید.

رئیس جمهور در پایان افزود: امروز مردم خرم آباد انقلابی بوده و اقیانوس وار در تمام صحنه ها حضور دارند.