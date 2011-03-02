مسکو درپی گرفتن جای لیبی در تامین نفت اروپاست

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل سرگی یف در این مطلب می نویسد: "روز سه‌ شنبه مصاحبه روزنامه "وال استریت ژورنال" ‌با ایگور سچین معاون نخست وزیر منتشر شد که روسیه در آن به عنوان کشوری ‌فوق ‌العاده ‌با ‌ثبات، ‌باز و شفاف ‌و ‌دارای ‌جذابیت ‌برای ‌سرمایه‌گذاران ‌خارجی ‌معرفی ‌شد. ‌

سچین گفت: ‌روسیه ‌تا ‌کنون ‌زیرساخت ‌قدیمی ‌شوروی ‌را ‌عوض ‌کرده ‌است. ‌خطوط ‌لوله ‌جدید ‌انتقال ‌گاز ‌ساخته ‌شده ‌و ‌نظام ‌معاصر ‌بانکی ‌برقرار ‌گردیده ‌است. ‌به ‌عقیده ‌سچین، ‌این ‌امر ‌باید ‌موجب ‌رضایت ‌سرمایه ‌گذاران ‌شود.



روز ‌پنجشنبه ‌ولادیمیر ‌پوتین ‌نخست ‌وزیر ‌روسیه ‌در ‌جریان ‌سفر ‌خود ‌به ‌بروکسل ‌گفت: ‌اگر ‌خطوط ‌لوله ‌روسی ‌جریان ‌شمالی ‌و ‌جریان ‌جنوبی ‌تا ‌کنون ‌ساخته ‌شده ‌بودند، ‌در ‌شرایط ‌اوضاع ‌پیچیده ‌خاورمیانه ‌به ‌تأمین ‌انرژی ‌برای ‌اروپا ‌کمک ‌می‌‌کردند. ‌



پوتین گفت: ‌در ‌حال ‌حاضر ‌در ‌لیبی ‌شرایط ‌مناسب ‌برای ‌کار ‌وجود ‌ندارد. ‌چه ‌کسی ‌حاضر ‌است ‌آنجا ‌برود؟ ‌ما ‌شهروندان ‌خود ‌را ‌از ‌آنجا خارج می کنیم. باید ‌ببینیم ‌فرآیندهای ‌جاری ‌در ‌شمال ‌آفریقا ‌چگونه ‌پایان می‌یابد ‌که ‌بر ‌همین ‌اساس ‌تصمیمات ‌خود ‌را ‌اتخاذ ‌خواهیم ‌نمود.



به ‌نظر ‌می‌آید ‌که ‌اروپایی‌‌ها نیز ‌سعی ‌می‌کنند ‌به ‌بی ‌ثباتی ‌صادر ‌کنندگان ‌آفریقایی ‌حامل‌‌های ‌انرژی ‌واکنشی ‌از ‌خود ‌نشان ‌دهند. ‌روز ‌پنجشنبه ‌هفته ‌گذشته ‌"گونتر ‌اتینگر" ‌کمیسر ‌انرژتیک ‌اروپایی ‌اطلاع ‌داد ‌که ‌مراسم ‌رونمایی ‌طرح ‌روسی "جریان ‌جنوبی" ‌اواسط ‌ماه ‌آوریل ‌در ‌بروکسل ‌برگزار ‌خواهد ‌شد. ‌

‌اتینگر ‌و ‌سرگئی ‌شماتکو ‌وزیر ‌انرژی ‌روسیه ‌چند ‌سند ‌مشترک ‌امضا ‌کردند. ‌اتینگر ‌تأکید ‌کرد ‌که ‌"روسیه ‌مهمترین ‌طرف ‌همکاری ‌اروپا ‌بوده، ‌هست ‌و ‌خواهد ‌بود ‌و اینکه ‌بخش ‌انرژی، ‌روسیه ‌و ‌اروپا ‌را با هم ‌متحد ‌می‌کند.



نزاویسیمایا می نویسد: ‌تا ‌کنون ‌سازش‌‌های ‌بلندمدت ‌درباره ‌"بسته ‌سوم ‌انرژتیک" ‌(که ‌باعث ‌ناراحتی ‌شدید ‌روسیه ‌شده ‌است) ‌و ‌درباره ‌طرح ‌خط ‌لوله ‌جریان ‌جنوبی ‌حاصل ‌نشده ‌است. ولی زمان ‌نشان ‌خواهد ‌داد ‌که ‌روسیه ‌می‌تواند ‌در ‌بازار ‌اروپایی ‌گاز ‌به ‌موفقیت‌های ‌موضعی ‌دست ‌یابد ‌یا ‌خیر.