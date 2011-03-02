اختصاص اعتبار 150میلیاردی برای برپایی نمایشگاه "یاد یار مهربان"

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان گفت: سقف اعتبار در نظر گرفته شده به‌عنوان حمایت معاونت امورفرهنگی با توجه به تعداد مدارس و نوع حمایت استانداری هر استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: تامین اعتبار از سوی معاونت با محقق شدن مشارکت مشابه استانداریهای استانها خواهد بود .



معاون امور فرهنگی یادآور شد: این اقدام با هدف ارتقا سطح کتابخوانی در سنین پایین و تجهیز کتابخانه‌های مدارس صورت می‌گیرد .

دری با تاکید بر اینکه باید با برنامه‌ریزی دقیق از تقارن نمایشگاه‌ها با یکدیگر در استانها جلوگیری کرد افزود: در نظر داریم با انتخاب یک استان به‌عنوان استان معین و محور، نمایشگاههای تخصصی را نیز در استانها برپا کنیم .

وی هدف از برگزاری نمایشگاه‌های استانی را گسترش ویترین ارتباط مخاطبان با کتاب دانست و گفت: قطعا برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند در مخاطب‌گیری و بهرمندی آنان از نمایشگاه موثر واقع شود.

معاون وزیر در این سخنرانی ضمن نام بردن تعدادی از نمایشگاه‌های تخصصی کتاب گفت: حتما تشکلهای نشر باید به‌صورت جدی شرکت داشته باشند و جدیدترین آثار منتشرشده‌شان را در نمایشگاه‌ها عرضه کنند و همچنین استانهای معین نیز باید آمادگی برپایی نمایشگاه‌های تخصصی را به معاونت اعلام کنند تا با برنامه ریزی دقیق از تقارن با نمایشگاه‌های دیگر و ناهماهنگی احتمالی جلوگیری به عمل آید.

ششمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان دهم اسفند با حضور 500 ناشر افتتاح شد و تا 16 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.



