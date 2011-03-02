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۱۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

درّی:

اختصاص اعتبار 150میلیاردی برای برپایی نمایشگاه "یاد یار مهربان"

اختصاص اعتبار 150میلیاردی برای برپایی نمایشگاه "یاد یار مهربان"

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اعتبار 150میلیارد ریالی برای برپایی نمایشگاه‌های "یاد یار مهربان" در تمامی استانها طی سال 1390 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان گفت: سقف اعتبار در نظر گرفته شده  به‌عنوان حمایت معاونت امورفرهنگی با توجه به تعداد مدارس و نوع حمایت استانداری هر استان خواهد بود.

وی اضافه کرد: تامین اعتبار از سوی معاونت با محقق شدن مشارکت مشابه استانداریهای استانها خواهد بود .

معاون امور فرهنگی یادآور شد: این اقدام با هدف ارتقا سطح کتابخوانی در سنین پایین و تجهیز کتابخانه‌های مدارس صورت می‌گیرد .

دری با تاکید بر اینکه باید با برنامه‌ریزی دقیق از تقارن نمایشگاه‌ها با یکدیگر در استانها جلوگیری کرد افزود: در نظر داریم با انتخاب یک استان به‌عنوان استان معین و محور، نمایشگاههای تخصصی را نیز در استانها برپا کنیم .

وی هدف از برگزاری نمایشگاه‌های استانی را گسترش ویترین ارتباط مخاطبان با کتاب  دانست و گفت: قطعا برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی می‌تواند در مخاطب‌گیری و بهرمندی آنان از نمایشگاه موثر واقع شود.

معاون وزیر در این سخنرانی ضمن نام بردن تعدادی از نمایشگاه‌های تخصصی کتاب گفت: حتما تشکلهای نشر باید به‌صورت جدی شرکت داشته باشند و جدیدترین آثار منتشرشده‌شان  را در نمایشگاه‌ها عرضه کنند و همچنین استانهای معین نیز باید آمادگی برپایی نمایشگاه‌های تخصصی را به معاونت اعلام کنند تا با برنامه ریزی دقیق از تقارن با نمایشگاه‌های دیگر و ناهماهنگی احتمالی جلوگیری به عمل آید.

ششمین نمایشگاه استانی کتاب اصفهان دهم اسفند با حضور 500 ناشر افتتاح شد و تا 16 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.


 
کد مطلب 1265408

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