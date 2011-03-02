به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجتبی احمدزاده قمی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته سلامت به منظور برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات لازم که در سالن شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، بیان داشت: برخی از پزشکان که تعداد آنها هم اندک است، تحت تاثیر بیمار خود اقدام به نوشتن دارو از جمله آنتی بیوتیک میکند.
وی با بیان اینکه مصرف آنتی بیوتیک فقط باید با تجویز و صلاحدید دکتر صورت گیرد، گفت: مصرف خود سرانه دارو و اسرار بر گرفتن آنتی بیوتیک در برخی از بیماران وجود دارد و این اسرار دلیلی بر مقاومت میکروب است و عمدهترین مسئله ما مصرف خودسرانه دارو توسط افراد جامعه است و باید این نگاه در سطح جامعه تغییر و اصلاح شود و همچنین ما بدون همکاری دیگر دستگاهها قادر رسیدن به هدفمان نیستیم.
احمدزاده اظهار داشت: همه ما در خانههایمان یک پاکت دارو داریم و این امر نتیجه مصرف غیر منطقی دارو است و این نگاه و دیدگاه باید در جامعه تغییر پیدا کند.
دارو در ایران به جای خود مصرف نمیشود
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان قم با اشاره به اینکه دارو در ایران در جای خود مصرف نمیشود، بیان داشت: همه ساله سازمان بهداشت جهانی به مناسبت تشکیل این سازمان و مشکلاتی که در جهان وجود دارد شعاری را تدوین و همه کشورهای عضو آن سازمان ملزم هستند در جهت تحقق و عملیاتی کردن شعار هفته سلامت حرکت و گامهای اساسی و جدی بردارند.
احمدزاده اظهار داشت: شعار سال 90 " مقاومت به دارویهای ضد میکربی یک تهدید جهانی " است و واقعیت این امر این است که معضلی که در جهان وجود دارد و کشور ما نیز جزئی از آن است و دارو به جای خود مصرف نمیشود و این امر نکته اصلی و مهم در مصرف دارو است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان قم مصرف خودسرانه دارو در ایران را 15 درصد عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مجتبی احمدزاده قمی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته سلامت به منظور برنامهریزی و اتخاذ تصمیمات لازم که در سالن شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، بیان داشت: برخی از پزشکان که تعداد آنها هم اندک است، تحت تاثیر بیمار خود اقدام به نوشتن دارو از جمله آنتی بیوتیک میکند.
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