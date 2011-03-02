اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مسیر برگزاری 26 دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان در ستاد برگزاری مشخص شد.

پس از بررسی 26 دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان از تبریز آغاز و پس از عبور از استانهای آذربایجان غربی و اردبیل در تبریز پایان خواهد یافت.

بر این اساس 26 دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان درشش مرحله برگزار و مرحله نخست آن در داخل شهر تبریز برگزار و سپس ورزشکاران مسیر تبریز به ارومیه را رکاب خواهند زد.

در ادامه رقابت در مرحله سوم مسیر تور از ارومیه اغاز و در شبستر پایان خواهد یافت و ورزشکاران به تبریز منتقل شده و سپس مسیر تبریز مشکین شهر را پا خواهند زد .

ورزشکاران پس از پایان مسیر چهارم به اردبیل انتقال و در مرحله پنجم مسیر اردبیل به سرعین و مرحله ششم در مسیر سراب به تبریز را رکاب می زنند.

55 دعوتنامه برای تیمهای پروکنتینال ، کنتینال و ملی برای حضور در بیست وششین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان ارسال شد و بر اساس دعوتنامه ارسالی از سوی ستاد برگزاری بیست وششین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان تسهیلات ، زمان ، میزان جوایز و نحوه ورود تیمهای حرفه ای ، نیمه حرفه ای و تیمهای ملی میتوانند در این رقابتها حضور یابند.

همچنین برای تیمهای که اعلام آمادگی کنند تسهیلات ویژه ای از سوی ستاد در نظر گرفته شده است که بر این اساس هزینه ترانسفر از شهر و کشور به ایران اسلامی و بالعکس برای تیمهای پروکنتینال کاملا از سوی ستاد برگزار کننده پرداخت خواهد شد .

همچنین برای تیمهای کنتینال یا همان نیمه حرفه ای نصف ملبغ ترانسفر و برای تیمهای ملی دو هزار دلار پرداخت خواهد شد.

در بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان جوایز دلاری رقابتها به تیمها و نفرات برتر 50 هزار دلار بود ولی امسال برای تشویق بیشتر تیمها و حضور تیمهای حرفه ای جوایز دلاری بیست وششین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجانشرقی را به 60 هزار دلار افزایش یافته است.

فردریک چان از سوی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری برای نظارت بر بیست ششمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان معرفی شده که از 13 تا 18 می سال 2011 برابر با 23 تا 28 اردیبهشت سال 1390 میهمان تبریز و آذربایجان شرقی خواهد بود.

در تقویم تورهای برگزاری در سال 2011 در آسیا ، 27 تور دوچرخه سواری بین المللی در رده های 2.1 و 2.2و 1.2 جای دارد که تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان با 26 سال قدمت برگزاری مداوم و منظم در رده 2.2 قرار داد و این رده تور بالاترین رده در بین تورهای آماتوری دنیا است.

قهرمانی جوانان تبریزی در رقابتهای بسکتبال تورنمنت چهارجانبه جام شهید اقدمی تبریز

تورنمنت چهارجانبه جام شهید اقدمی تبریز با قهرمانی تیم جوانان تبریز پایان یافت.

رقابتهای بسکتبال تورنمنت چهارجانبه جام شهید اقدمی تبریز با حضور تیمهای دانشگاه آزاد ، امید تبریز ، جوانان تبریز و تیم ملی نوجوانان به مدت سه روز در تبریز برگزار و در پایان رقابتها تیم جوانان تبریز با سه برد بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم دانشگاه آزاد با دو برد و یک باخت نائب قهرمانی تورنمنت شد و تیم ملی نوجوانان با دو باخت و یک برد به مقام سومی رسید.

در روز پایانی رقابتها در بازی نخست تیم ملی نوجوانان ایران 72 بر 48 تیم امید تبریز را شکست داد و تیم جوانان تبریز در دیداری مهیج 83 بر 74 تیم دانشگاه آزاد را از پیش روی برداشت.

دیدار رفت ذوب آهن اصفهان و گسترش فولاد تبریز در فینال پلی اف لیگ برتر والیبال نشسته

دیدار رفت تیمهای والیبال نشسته ذوب آهن اصفهان و گسترش فولاد تبریز در فینال پلی اف لیگ برتر والیبال نشسته پنجشنبه 12 اسفند در تبریز برگزار خواهد شد.

فینال پلی اف لیگ برتر والیبال نشسته در دو دیدار رفت و برگشت برگزار و گسترش فولاد تبریز ابتدا در تبریز و هفته آینده در اصفهان به مصاف ذوب آهن می رود و در صورت برد و باخت در تیم بازی سوم نیز در اصفهان برگزار خواهد شد.

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز در طول رقابتهای لیگ برتر در دوره های مقدماتی در تبریز سه بر دو باخته بود ولی در خانه اصفهان تیم ذوب آهن را سه بر دو شکست داده بود.

شاگردان حسن بخشعلی پور برای رسیئن به دیدار فینال در دو بازی رفت و برگشت تیم دخانیات تهران را شکست داده بود.

دیدار رفت تیمهای والیبال نشسته ذوب آهن اصفهان و گسترش فولاد تبریز از ساعت 16 در سالن صدرا برگزار خواهد شد.

قضاوت این دیدار را ابراهیم فیروزی و مهدی آشوری بر عهده دارند.

برگزاری تورنومنت بین المللی فرودین ماه 90 در تبریز

دبیر فدراسیون بولینگ و کیواسپورت کشور گفت: مسابقات قهرمانی اسیا فرودین ماه 90 در کیش و تورنمنت بین المللی در تبریز برگزار خواهد شد.

علی صادق زاده در سفر یک روزه خود به آذربایجان شرقی و دیدار با معاون ورزشی و هیات بولینگ و کیواسپورت آذربایجان شرقی افزود : مسابقات قهرمانی اسیا در رشته های مختلف کیواسپورت به میزبانی جزیره کیش فرودین 90 و همچنین برای اولین بار مسابقات چهار جانبه و تونمنت بین المللی با حضور دو تیم خارجی، قهرمان باشگاههای کشور و قهرمانی باشگاههای آذربایجانشرقی به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: برنامه فرهنگی در فدراسیون بولینگ و کیواسپورت اولین اولویت کاری است و در بخش قهرمانی نیز برنامه ویژه ای در بازیهای آسیایی کره جنوبی داریم تا از 66 مدال توزیع شده در این رشته را به خود اختصاص دهیم.

وی در خصوص سایر اهداف فدراسیون گفت : ایران اسلامی را بر اساس موقعیت های جغرافیایی به شش منطقه تقسیم کرده ایم تا رقابتهای کشوری و لیگ بصورت منطقه ای برگزار شود.

علی صادق زاده وضعیت بولینگ و کیواسپورت در آذربایجان شرقی را روبه رشد برشمرد و افزود: اولویت کاری رشته کیواسپورت در آذربایجان شرقی بر اساس سرمایه گذاری بر روی دانش آموزان بوده و استعدادهای خوبی در این استان شناسایی شده است و فدراسیون آماده کمک به هیات و کیواسپورت آذربایجانشرقی برای برنامه های آتی است.

دعوت 5 شیرجه روی تبریزی در اردوی تدارکاتی تیم ملی شیرجه در قطر

5 شیرجه روی تبریزی به اردوی تدارکاتی تیم ملی شیرجه در قطر دعوت شدند.

مجتبی ولی پور، علی شکول، فرهاد افسری، مهرداد مرادی، حسام صمدی به همراه محمد رضا شکول مربی سازنده تبریزی به اردو دعوت شدند.

اردوی تدارکاتی تیم ملی شیرجه در قطر برای آمادگی رقابتها غرب آسیا به مدت دو هفته از 25 اسفند برگزار خواهد شد.

همچنین 11 شیرجه روی تبریزی و سه مربی به اردوی آمادگی منتخبین شیرجه کشور که در رقابتهای قهرمانی کشور خوش درخشیدند از چهار تا 14 فرودین ماه 90 به تهران دعوت شدند.

محمد رضا شکول مسئول مرکز توسعه پایگاه های هیات شنای آذربایجان شرقی در خصوص وضعیت شیرجه استان و توجه اداره کل تربیت بدنی به این رشته، افزود: از اداره کل تربیت بدنی استان و مدیرکل آن هیچ توقعی نداریم و ارزیابی دقیق هیات ها تنها خواسته ما از آنهاست.

شکول اضافه کرد: موفقیت هایی که هیئت شنای استان به خصوص کمیته شیرجه در مسابقات کشوری کسب کرده بی سابقه است و انتظار داریم 'شروین اسبقیان' مدیر کل تربیت بدنی استان در ارزیابی هیات های ورزشی استان حداقل به این موضوع توجه کند.

وی با اشاره به مسابقات قهرمانی شیرجه کشور که در رده های سنی مختلف در تهران برگزار شد، اضافه کرد: آذربایجان شرقی در این مسابقات با اقتدار عناوین قهرمانی را از آن خود کرد و ورزش استان کسب 20 قهرمانی در طول یکسال شامل قهرمانی در کاپ آسیایی، لیگ برتر و شش رده سنی را تاکنون به خود ندیده است.

برترین های رقابتهای فوتبالدستی تبریز معرفی شدند

برای اولین بار در آذربایجان شرقی رقابتهای فوتبالدستی قهرمانی شهرستان تبریز برگزار و با شناخت نفرات برتر پایان یافت.

در اولین دوره رقابتهای فوتبالدستی تبریز 28 ورزشکار با هم بصورت گروهی و دوره ای رقابت کردند که در پایان رضا قاسمی به مقام نخست رقابتها دست یافت.

در این رقابتها پس از رضا قاسمی، توحید کیانی و شیرزاد اقدس یوسف آباد دوم و سوم شدند.

رقابتهای فوتبالدستی قهرمانی آذربایجانشرقی نیز سال 90 در تبریز برگزار خواهد شد.

رشته فوتبالدستی جزء رشته های تحت پوشش هیات انجمن های ورزشی آذربایجانشرقی بوده و زیر نظر هیات برگزار شده است.

2 طلا و 2 برنز شناگران نابینا و کم بینای آذربایجان شرقی در میدان قهرمانی کشور

تیم شنا نابینایان و کم بینایان آذربایجان شرقی در رقابتهای قهرمانی کشور 2 طلا و 2 برنز کسب کرد.

رقابتهای شنا نابینایان و کم بینایان قهرمانی کشور با حضور هفت تیم در اهواز برگزار شد میر عبداله حیدری در رشته های 100 متر و 200 متر کرال پشت به مدال طلا رسید و مهدی صولتی در 50 متر پروانه و 100 متر آزاد به مدال برنز دست یافتند.

تیم شنا نابینایان و کم بینایان آذربایجانشرقی با 4 شناگر در این رقابتها حضور یافته بود.

دوره مربیگری درجه 3 تنیس روی میز در تبریز برگزار شد

دوره مربیگری درجه سه به میزیبانی شهرستان تبریز، توسط هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی برگزار شد.

این دوره از تاریخ هشت تا 13 اسفند ماه سال جاری با حضور بالغ بر 30 نفر از علاقمندان، مربیان ورزش و بازیکنان تنیس روی میز در محل هیئت پینگ پنگ آذربایجان شرقی برگزار شد.

این دوره با مربیگری سید علی شکارلو مدرسین تنیس روی میز کشور برگزار می شود.

در پایان این دوره از طرف فدراسیون تنیس روی میز کشور مدرک مربیگری درجه سه به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.