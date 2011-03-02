صنعتی شدن فارس با حفظ محیط زیست دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران منابع طبیعی فارس گفت: فارس در آغاز راه صنعتی شدن است که در این میان باید تجربه صنعتی شدن دیگر نقاط دنیا و تاثیرات آن بر محیط زیست و منابع طبیعی را جدی گرفت.

وی ادامه داد: بحث صنعتی شدن فارس با تاکید بر حفظ و ملاحظات محیط زیستی دنبال می شود و هر کس که طرح صنعتی را برای اجرا ارائه دهد اگر با تخریب محیط زیست همراه باشد این سرمایه گذاری مردود است.

استاندار فارس با بیان اینکه صنعت باید در کنار محیط زیست باشد تاکید کرد: طبیعت را در کنار صنعت خواهانیم و منابع طبیعی نیز باید در کنار صنعت قرار گیرد.

احمدزاده تصریح کرد: توجه به منابع طبیعی یکی از لازمات است ولی در حال حاضر روند صنعتی شدن استان در مرحله آغاز است و خیلی نگرانی در این بحث وجود ندارد.

وی یادآور شد: نگاه پیشگیرانه باید دانش بنیان تر از قبل پیگیری شود که دراین راه مقابله با بیابانی شدن یک اصل است که البته بخشی از این پدیده به دلایل جغرافیایی و اقلیمی است و این خشکسالیهای اخیر نیز نشان از تغییر و تحول در نقاط مختلف جهان است و یکی از دلایل این تغییر و تحولات نیز آزمایشات هسته ای است که مردم نقاط دیگر دنیا باید تاوان آن را پرداخت کنند.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت بحث آبخیزداری و استفاده از الگوهای نوین افزود: حرکات دانش بنیان کمک می کند که در مقابله با خشکسالی اصولی تر حرکت کنیم که از این بحث در سال آینده حمایت های بیشتری خواهیم کرد.

احمدزاده در ادامه سخنان خود در خصوص اهمیت منابع طبیعی به موضوع از بین رفتن جنگلهای استان طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: صیانت از جنگلها یک اصل است که باید با دقت تمام انجام شود ولی در مورد اتفاقات سال گذشته و آتش گرفتن برخی از این جنگلها تاکنون گزارشی در خصوص دلایل این اتفاقات به ما ارائه نشده است در حالیکه بخشی از این اتفاقات به دلیل کم توجه ای افراد و یا عمدی بوده است.

کلینیک تخصصی گیاهان دارویی راه اندازی شود

وی با بیان اینکه زیرساختهای سرمایه گذاری در عرصه های منابع طبیعی فارس فراهم است، افزود: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی مورد تاکید دولت است و تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده ملت بر اراضی ملی باید توسعه پیدا کند ولی در این میان برای سرمایه گذاریهای منطقی واگذاری زمین انجام می شود.

استاندار فارس با تاکید بر کشت گیاهان دارویی در استان تصریح کرد: عرصه های منابع طبیعی برای کمک به اقتصاد استان مورد توجه است که در این میان گیاهان دارویی دارای جایگاه ویژه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

احمدزاده یادآور شد: طب جدید نگاهی جزئی دارد ولی استفاده از طب سنتی باعث مقاوم تر شدن بدن می شود که برای ترویج این رفتار امیدوارم کلینیک تخصصی گیاهان دارویی و طب سنتی در شیراز راه اندازی شود چراکه طب سنتی مبتنی بر زندگی طبیعی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت بازگرداندن اراضی ملی به بیت المال گفت: حرکتهای مناسبی در راه بازپس گیری اراضی ملی صورت گرفته و به طور یقین این روند ادامه خواهد داشت که در این راه متولیان نباید از فشارهای افراد مختلف حراسی داشته باشند چراکه اراضی ملی ناموس ملی به حساب می آید.