به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیترویت فیری پرس، برنامه این راهپیمایی که از سوی یک گروه حمایت از حقوق مهاجران طراحی شده با حضور کشیشان و ائمه جماعت در شهرهای مختلف میشیگان برگزار می‌شود.

کشیشهای کلیساهای دیترویت و میشیگان از مذاهب مختلف کاتولیک، لوتری، اپیسکوپال و سایر مذاهب و ائمه جماعات دیترویت در این راهپیمایی شرکت می کنند تا مخالفت خود را نسبت به تحقیق و بازجویی از اقلیتها ابراز کنند.

براساس اعلام ائتلاف حقوق مهاجران و اصلاحات قانون مشابهی در آریزونا تصویب شده است و رهبران دینی می‌توانند با اعتراض خود به این وضعیت بر تغییر آن تأثیرگذار باشند.

علاوه بر راهپیمایی امروز رهبران دینی در راهپیایی روز شنبه هفتم اسفند در مقابل کلیسای سنت گابریئل در دیترویت علیه این لایحه صحبت کردند.

ائتلاف حمایت از حقوق مهاجران میشیگان اظهار داشت این شرایط علاوه بر قانونی کردن بازجویی از اقلیتها با ایجاد یک جو خصومت‌آمیز سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد می‌کند.