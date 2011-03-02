سه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان ارتقا مرتبه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دکتر محمدعلی رضایی دبیر کمیته منتخب استان گلستان ظهر چهارشنبه در این زمینه گفت: با تصویب کمیته منتخب استان گلستان و تایید هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر مریم نیاکان به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

وی افزود: همچنین دکتر نسرین سادات اعظمی و دکتر فریبرز کاوه به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند.

به گزارش مهر، در متن حکم دکتر جاسبی به این اساتید آمده است امیداست در مرتبه جدید نیز با تائیدات خداوند تبارک و تعالی منشاء خدمات بهتر و ارزشمندتری به جامعه اسلامی و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گامهای موثرتری بردارید.



تمدید حکم دبیر شورای اطلاع رسانی منطقه 10



با صدور حکمی از سوی محمد رضا کریمی رییس مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، شبیر دائمی مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برای یکسال دیگر به سمت دبیر شورای اطلاع رسانی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی ( استانهای گلستان و سمنان ) منصوب شد.



ابقای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان



با صدور حکمی از سوی دکتر جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر رضا علی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به مدت یکسال دیگر در سمت خود ابقا شد.

از دی ماه 1383 تاکنون که دکتر محسنی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان منصوب شده است این واحد دانشگاهی شاهد تحولات گسترده ای در زمینه آموزشی ، پژوهشی ، عمرانی ، فرهنگی بوده است.

این واحد در حال حاضر به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی استان گلستان مشغول ارائه خدمات علمی و پژوهشی به دانشجویان است.