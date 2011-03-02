هدفمند سازی یارانه ها تاثیری در قیمت کالاهای غذایی مشهد نگذاشت

سید علی سادات در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: پس از شروع طرح هدفمند سازی یارانه ها بسیاری از کالا ها با کاهش قیمت و تعدادی از اقلام به دلیل تغییر نرخ های جهانی با افزایش قیمت ها روبه رو بوده است.

وی در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در خصوص ایام نوروز اظهار داشت: اتحادیه، درخواستی به مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی مشهد و سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی مبنی بر ایجاد طرح فروش فوق العاده ارائه کرده است که در صورت توافق 300 واحد صنفی تحت پوشش اتحادیه در این طرح شرکت می کنند.

سادات ادامه داد: با توجه به ورود زائران عزیز به شهر مقدس مشهد، واحد بازرسی اتحادیه فعالیت خود را در پایان سال و به خصوص در مناطق مرکزی شهر افزایش داده است تا بتواند به نحو مطلوب به شهروندان و زائران علی بن موسی الرضا خدمت رسانی کنند.

رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مشهد خاطر نشان کرد: در صورتیکه وزارت بازرگانی به تعهدات خود در ارتباط با انبار کردن موادغذایی و پخش آن در بازار اقدام نماید ما هیچگونه افزایش قیمتی برای ایام نوروز نخواهیم داشت.