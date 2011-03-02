رسوایی مدرک وزیر دفاع آلمان به ضرر مرکل تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "مایکل اشپرنگ" تحلیلگر و کارشناس آلمانی در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" به بررسی مسئله کناره گیری "کارل تئودور گوتنبرگ " وزیر دفاع المان پرداخته و نوشت: در بین همه خطاهایی که وی انجام داده بود اعلام کناره گیری از سمتش بهترین کاری بود که گوتنبرگ انجام داد.

وی در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت: مسائل مهم در استعفای گوتنبرگ دو نکته بود یکی فشارهای وارد بر او از طرف جامعه علمی و دیگری در هم شکستن هماهنگی حزب دموکرات مسیحی مرکل ریاست آن را به عهده داشت.

لازم به ذکر است که اخیرا مدرک دکترای گوتنبرگ عضو حزب سوسیال مسیحی آلمان که محبوبترین عضو کابینه مرکل محسوب می شد به واسطه سرقت های علمی که انجام داده بود تقلبی اعلام شد.

این کارشناس آلمانی درباره احتمال برگشت دوباره گوتنبرک به سیاست اظهار داشت: من نمی توانم هیچ چشم اندازی را در این باره پیش بینی کنم. گوتنبرگ از سمت خود استعفا نکرد بلکه مجبور به استعفا شد. وی وقت برای کناره گیری محترمانه از سیاست را از دست داد. گوتنبرگ شدیدا ارزش و اعتبار خود را از دست داده و دیگر اساسی برای صعود دوباره وی وجود ندارد.

اشپرنگ در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت که صدر اعظم آلمان زیان دیده اصلی این جریانات است. ائتلاف حکومتی به واسطه کناره گیری وزیر دفاع خود شدیدا اعتبار ش را از دست داد. این واقعه تاثیر بدی را در نتیجه انتخابات پارلمان ایالتی در بادن- ووتمبرگ، راینلند-فالس و زاخسن برای مرکل و حزبش به همراه خواهد داشت و شانس ائتلاف حاکم در پیروزی در این انتخابات که شامل حزب دموکرات مسیحی مرکل، دموکرات آزاد و سوسیال دموکرات است را بسیار پایین خواهد آورد.